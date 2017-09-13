В Беларуси хотят ввести гибкие тарифы на отопление и расширить список льготников

С началом работы белорусской атомной электростанции тарифы на ЖКУ в стране планируется дифференцировать, пишет издание «Звязда». При этом стоимость электроэнергии в зависимости от времени суток может отличаться в 3 раза. По данным издания, планируется также разграничить для населения цены относительно времени пиковых нагрузок и при начислении оплаты за подогрев воды и отопление и расширить группу потребителей, которые могут расплачиваться по субсидируемым тарифам.



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Дифферинциация тарифов рассчитана на то, чтобы население не пострадало от подорожания жилищно-коммунальных услуг, отмечает издание.

— С учетом того, что по большинству ЖКУ мы выходим на 100-процентный уровень компенсации, индексация на номинальную зарплату, которая проводится сегодня, к ним по законодательству применяться не может. Вместе с тем со временем мы может столкнуться с тем, что затраты на оказание этих услуг вырастут и достигнутый уровень 100-процентной компенсации исполняться на будет, — отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец.

Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства МАРТ разрабатывает подходы по возможной индексации тарифов в зависимости от затрат, которые входят в определенную услугу. Предложения будут направлены на рассмотрение президенту, потому что для расчета тарифов потребуется изменить базовую величину пишет издание. Предварительно рассчитанный тариф на энергию от АЭС также направлен на рассмотрение президенту.

Чтобы стимулировать пользование электроэнергией, проработаны и дифференцированные в зависимости от пиковых и обычных часов тарифы для электрокотельных, запланированных к вводу.

— Согласованные значения будут применяться на экспериментальных электрокотельных, — сказал представитель МАРТ. — А чтобы дифференцированными тарифами могла пользователь жители, нужно установить в домах соответствующие счетчики.

Напомним, ранее председатель Совета Республики Михаил Мясникович заявил , что в Беларуси должно быть больше дифференцированных тарифов на электроэнергию. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.

Первый заместитель министра энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что готовится проект постановления правительства, в котором предусмотрено расширение групп потребителей, которые пользуются электроэнергией для горячего водоснабжения и рассчитываются по субсидируемым тарифам в зависимости от объемов использования электроэнергией. Планируется, например, разрешить инвалидам и неработающим пенсионерам, которые зарегистрированы в жилье по месту нахождения, в том числе в садовых домиках, рассчитываться за газообеспечение для отопления и за сжиженный газ в 50-литровых баллонах по субсидируемым государством ценам на газ в зависимости от объемов потребления.

— С 1 января 2017 года для населения снижен тариф на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной суммарной мощностью оборудования больше за 5 кВт, и этим население уже пользуется, — отметил Виктор Каранкевич.