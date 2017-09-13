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В рейтинге ФИФА сменился лидер, Беларусь опустилась на 77-е место

14.09.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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Сборная Германии по футболу сместила Бразилию с первого места в рейтинге ФИФА.


Reuters

В топ-10 вообще произошло немало изменений. На третью строчку поднялись португальцы, а бельгийцы рванули с девятого места на пятое.

Сборная Беларуси после поражений от Люксембурга (0:1) и Швеции (0:4) опустилась с 71-й позиции на 77-ю. Люксембург, к слову, отыграл аж 35 мест, оказавшись на 101-й строчке рейтинга.

1 (2). Германия — 1606 очков;

2 (1). Бразилия — 1590;

3 (6). Португалия — 1386;

4 (3). Аргентина — 1399;

5 (9). Бельгия — 1265;

6 (5). Польша — 1250;

7 (4). Швейцария — 1210;

8 (10). Франция — 1208;

9 (7). Чили — 1195;

10 (8). Колумбия — 1191;

…77 (71). Беларусь — 454.

 
 
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Сборная Германии по футболу сместила Бразилию с первого места в рейтинге ФИФА.

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