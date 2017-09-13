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В рейтинге ФИФА сменился лидер, Беларусь опустилась на 77-е место
Сборная Германии по футболу сместила Бразилию с первого места в рейтинге ФИФА.
В топ-10 вообще произошло немало изменений. На третью строчку поднялись португальцы, а бельгийцы рванули с девятого места на пятое.
Сборная Беларуси после поражений от Люксембурга (0:1) и Швеции (0:4) опустилась с 71-й позиции на 77-ю. Люксембург, к слову, отыграл аж 35 мест, оказавшись на 101-й строчке рейтинга.
1 (2). Германия — 1606 очков;
2 (1). Бразилия — 1590;
3 (6). Португалия — 1386;
4 (3). Аргентина — 1399;
5 (9). Бельгия — 1265;
6 (5). Польша — 1250;
7 (4). Швейцария — 1210;
8 (10). Франция — 1208;
9 (7). Чили — 1195;
10 (8). Колумбия — 1191;
…77 (71). Беларусь — 454.
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Сборная Германии по футболу сместила Бразилию с первого места в рейтинге ФИФА.
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