Предприятия в Минской области задолжали своим работникам зарплат почти на 400 тысяч долларов

По данным на 1 сентября, задолженность по зарплатам есть на 12 предприятиях Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Минского, Молодечненского, Смолевичского и Солигорского районов. Общая сумма — 751,7 тысячи рублей (почти 390 тысяч долларов в эквиваленте). Об этом сообщает издание «СБ Беларусь Сегодня».

За аналогичный период 2016 года 44 организации Минской области нарушали сроки выплат.

Большинство должников — в строительной отрасли и агропромышленном комплексе.

Среди основных причин несвоевременных расчетов с работниками — тяжелое финансовое положение предприятий из-за наличия дебиторской или кредиторской задолженностей и снижения объемов производства.

Вопросы своевременности выплат находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Минской области. На местах созданы и действуют комиссии, принимаются меры прокурорского реагирования. По актам прокурорского надзора погашена задолженность по зарплате на сумму 5,8 млн рублей.

Только судом Молодечненского района за подобные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 12 руководителей местных организаций.

При этом прокуратура не подменяет в своей деятельности контролирующие и судебные органы, на которые возложены функции по контролю за исполнением законодательства о труде и разрешением трудовых споров соответственно, отметила старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Инга Симонова.