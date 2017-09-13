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"А дальше уже напрягайтесь и работайте сами". Президент - о средней зарплате в 1000 рублей
Александр Лукашенко сегодня напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до 1000 рублей,
«Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну, а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, в апреле этого года президент
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Александр Лукашенко сегодня напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до 1000 рублей.
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