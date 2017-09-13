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"А дальше уже напрягайтесь и работайте сами". Президент - о средней зарплате в 1000 рублей

14.09.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко сегодня напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до 1000 рублей, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну, а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до 1000 рублей.

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