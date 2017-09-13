Каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать. Об этом Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 сентября, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что никто не отменял требование Декрета № 3, который в народе прозвали «декретом о тунеядцах». «Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами», — сказал Александр Лукашенко.

«Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать „гвалт“. Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить, — отметил белорусский лидер. — Вы знаете, что это за безработные, что это за контингент, я тоже знаю, помню еще с тех советских времен. Поэтому занятость — вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места».