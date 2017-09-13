BMW возродит культовую версию М-машин

Компания BMW планирует вернуть в линейку M-моделей самую хардкорную версию — CSL. Об этом сообщает издание Road & Track со ссылкой на главу спортивного подразделения BMW M Франка ван Милла. Какие именно модели получат версию CSL пока не уточняется, но компания уверяет, что мы никогда не увидим X5 M CSL.





В будущем базовыми версиями М линейки станут стандартные машины вроде M2 или M3. На ступеньку выше будут находиться версии Competition Package.

Еще выше — CS, как, например, купе BMW M4 CS, 460-сильный автомобиль, который сейчас занимает верхнюю строчку в линейке серийных M-машин. Это будут горячие версии стандартных M моделей, но еще и приспособленные для повседневного использования.

Версии с индексом CSL будут, по сути, «гоночными машинами, ориентированными на трек, но допущенными на дороги общего пользования».





До M4 CS самым крутым купе BMW M4 был автомобиль в версии GTS. Ее выпустили ограниченным тиражом 700 экземпляров. 431-сильнаяя машина стала на 80 килограммов легче, получила систему впрыска воды и может набирать первую «сотню» за 3,8 секунды — на 0,3 секунды быстрее стандартной версии M4.

За всю историю BMW только две машины носили индекс CSL: 3.0 CSL и M3 CSL в кузове E46. Последняя, представленная в 2003 году, была на 110 килограммов легче стандартной M3. У нее не было кондиционера, аудиосистемы, а некоторые кузовные панели были выполнены из композитных материалов. M3 CSL оснащалась 3,2-литровой «шестеркой», отдачу которой увеличили с 343 до 360 лошадиных сил.