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Мотоцикл - пополам, мотоциклист - в реанимации. В Гомеле столкнулись Peugeot и Suzuki
ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло 13 сентября около восьми часов вечера. От удара мотоцикл буквально разорвало на две части. В ГАИ рассказали подробности.
Водитель Peugeot двигался по улице Барыкина, на пересечении с улицей Сосновой при повороте налево он не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу Suzuki.
В результате ДТП 25-летний мотоциклист был госпитализирован в реанимационное отделение Гомельской областной больницы.
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ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло 13 сентября около восьми часов вечера.
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