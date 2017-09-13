Мотоцикл - пополам, мотоциклист - в реанимации. В Гомеле столкнулись Peugeot и Suzuki

ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло 13 сентября около восьми часов вечера. От удара мотоцикл буквально разорвало на две части. В ГАИ рассказали подробности.





Водитель Peugeot двигался по улице Барыкина, на пересечении с улицей Сосновой при повороте налево он не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу Suzuki.

В результате ДТП 25-летний мотоциклист был госпитализирован в реанимационное отделение Гомельской областной больницы.







