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Гонщик "Минска" Сергей Попок вновь попал на подиум "Тура Китая I"
Гонщик велоклуба «Минск» Сергей Попок финишировал вторым на третьем этапе «Тура Китая I».
Попок уступил лишь австралийцу Джозефу Куперу, который приехал в одиночном отрыве всего с пятисекундным преимуществом. Третьим стал итальянец Лиам Бертаццо из клуба «Виллиер».
В общем зачете лидерство сохраняет Бертаццо, который на шесть секунд опережает Попка. Роман Тишков идет 23-м (+1.20), Роман Романов — 75-м (+14.31), Евгений Королек — 81-м (+16.26), Михаил Шеметов — 84-м (+18.42).
Завтра участников ждет разделка длиной в три километра, которая хороша подходит имеющим трековую подготовку гонщикам «Минска». Завершится многодневка в воскресенье равнинным этапом в городе Аньшунь.
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Гонщик велоклуба "Минск" Сергей Попок финишировал вторым на третьем этапе "Тура Китая I".
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