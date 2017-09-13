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Гонщик "Минска" Сергей Попок вновь попал на подиум "Тура Китая I"

14.09.2017 13:41 — Разное | Tut.by  
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Гонщик велоклуба «Минск» Сергей Попок финишировал вторым на третьем этапе «Тура Китая I».


minskcyclingclub.by

Попок уступил лишь австралийцу Джозефу Куперу, который приехал в одиночном отрыве всего с пятисекундным преимуществом. Третьим стал итальянец Лиам Бертаццо из клуба «Виллиер».

В общем зачете лидерство сохраняет Бертаццо, который на шесть секунд опережает Попка. Роман Тишков идет 23-м (+1.20), Роман Романов — 75-м (+14.31), Евгений Королек — 81-м (+16.26), Михаил Шеметов — 84-м (+18.42).

Завтра участников ждет разделка длиной в три километра, которая хороша подходит имеющим трековую подготовку гонщикам «Минска». Завершится многодневка в воскресенье равнинным этапом в городе Аньшунь.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик велоклуба "Минск" Сергей Попок финишировал вторым на третьем этапе "Тура Китая I".

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