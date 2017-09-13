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В Любанском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину. Он погиб

14.09.2017 13:41 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 14 сентября, в 22.10, в деревне Коммуна Любанского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 19-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 57-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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Смертельный наезд произошел 14 сентября, в 22.10, в деревне Коммуна.

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