В Любанском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину. Он погиб

Смертельный наезд произошел 14 сентября, в 22.10, в деревне Коммуна Любанского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 19-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 57-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.