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В Любанском районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину. Он погиб
Смертельный наезд произошел 14 сентября, в 22.10, в деревне Коммуна Любанского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 19-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 57-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Смертельный наезд произошел 14 сентября, в 22.10, в деревне Коммуна.
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