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"Снимите голову, если необоснованно задирает цены". Лукашенко - о росте цен на товары
Александр Лукашенко сегодня высказал о необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования,
«Вы предупредите всех, кто у вас занимается продажами, а потом, получив информацию, проверьте и снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены», — сказал Александр Лукашенко.
Президент посоветовал аккуратно подойти к этому вопросу. «Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу. Но в то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Это тоже ваш вопрос», — отметил Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко сегодня высказал о необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования.
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