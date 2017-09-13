Александр Лукашенко сегодня высказал о необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования, передает пресс-служба президента. «Вы должны видеть — пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут», — сказал Александр Лукашенко 14 сентября, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.



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«Вы предупредите всех, кто у вас занимается продажами, а потом, получив информацию, проверьте и снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены», — сказал Александр Лукашенко.

Президент посоветовал аккуратно подойти к этому вопросу. «Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу. Но в то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Это тоже ваш вопрос», — отметил Александр Лукашенко.