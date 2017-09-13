Как фанаты соперника БАТЭ устраивают огненные перфомансы дома и беспорядки на выезде

14 сентября чемпион Беларуси по футболу БАТЭ стартует в групповом турнире Лиги Европы. Борисовчанам предстоит сыграть в гостях у белградской «Црвены Звезды». SPORT.TUT.BY рассказывает об эмоциональных фанатах сербской дружины, которые в нынешнем еврокубковом сезоне «братались» с россиянами и устроили массовое шествие в Праге, а еще недавно дрались с украинцами и чешской полицией.



Фото: Reuters

«Црвена Звезда» уж очень давно не пробивалась в основную сетку еврокубков. В последний раз — в 2007 году.

В новом сезоне команде потребовалось пройти все раунды квалификации. К чести «звездашей», на финише отбора они одолели два крепких коллектива из стран славянского мира — чешскую «Спарту» и российский «Краснодар». Это, на секундочку, прошлогодние четвертьфиналист и участник 1/16 финала Лиги Европы соответственно.

Другими словами, фанаты «Црвены» истосковались по большим матчам на евроарене и верят, что серия побед их любимцев продолжится. А ведь и без этой веры они славятся резким эмоциональным поведением, в том числе на выезде.

В Праге перед матчем со «Спартой» 3 августа ребята из «Делие» (самой многочисленной группировки сербских ультрас и хулиганов. В переводе на русский язык «делие» значит «герои». — Прим.ред.) устроили марш по центральным улицам города, пели речевки и свистели.

Видео: Balkanski Navijaci

Неприятных инцидентов во время шествия на стадион не было отмечено, разве что несколько сербов стали жечь петарды и дымовые шашки. Полиция задержала двух нарушителей порядка. Меж тем СМИ сообщали о прибытии в город около двух тысяч болельщиков «Црвены Звезды».

Видео: Ultras' Life

То есть по сравнению с 2009 годом сербские фанаты вели себя спокойно. А восемь лет назад сразу две-три сотни человек перестали подчиняться приказам полиции у входа в пражское метро. Им было предложено дождаться специально организованного поезда. «Делие» это не устроило, начались стычки с полицией. Та вызвала подкрепление и окружила хулиганов. Конфликт закончился арестом 126 болельщиков. Еще имели место ограбление двух бензоколонок на пути в чешскую столицу и отказы провести оплату услуг гостиницы при выселении.

В случае с «Краснодаром» фанаты «Црвены Звезды» вели себя дружелюбно, ведь соперник представлял Россию — к ней сербы лояльны. По дороге на стадион «быков» они спели на своем языке «Катюшу».

Кроме того, они встретили теплую поддержку со стороны клуба-побратима в России. Речь о московском «Спартаке». Несколько сотен поклонников «красно-белых» поддержали «Црвену Звезду» на матче в Краснодаре 17 августа.

В ответном поединке в Белграде около десяти тысяч болельщиков приняли участие в красочном перфомансе. С помощью плашек они сложили изображения орлов с гербов двух стран на фоне флагов Сербии и России.