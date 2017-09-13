Минсвязи готово рассматривать предложения о покупке госдоли в МТС

Министерство связи и информатизации готово рассматривать предложения инвесторов о покупке госдоли в МТС, заявил сегодня журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, передает БЕЛТА.



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«Мы готовы всегда рассматривать выгодные инвестиционные предложения. На данный момент предложений по МТС не было, но если они поступят, мы, конечно, будем их рассматривать. Это нормальная ситуация в бизнесе, когда мы обсуждаем различные варианты, приходят инвесторы. Главное, чтобы в результате страна получала от этого выгоду», — сказал Дмитрий Шедко.

Первый замминистра убежден, что укрупнение игроков на телекоммуникационном рынке будет продолжаться. «Сегодня на рынке очень много небольших компаний, которые для успешного развития нуждаются в инвестициях. Самый простой способ их сейчас получить — это такого рода соглашения. То есть слияния и поглощения на рынке телекоммуникаций будут проходить, и я уверен, что мы услышим о таких сделках не раз», — отметил он.

Ранее компания velcom купила крупнейшую частную телекоммуникационную компанию «Атлант Телеком», а также третьего по величине интернет-провайдера в стране — компанию «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант». По словам Дмитрия Шедко, подобные сделки обсуждаются и другими игроками рынка

Напомним, учредителями СООО «Мобильные ТелеСистемы» являются РУП «Белтелеком» (51%) и российское ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (49%).