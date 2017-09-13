В день без авто водители смогут ездить бесплатно и получить за отказ от авто сладости и фрукты

Во Всемирный день без автомобиля (22 сентября) водители Минска и некоторых других городом смогут прокатиться на общественном транспорте бесплатно. Также в этот день некоторые улицы столицы будут перекрыты для проведения велопробега.





Водителям в этот день рекомендуют доехать до работы/учебы на общественном транспорте, велосипеде или пройтись пешком. Водители смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно.

— В этом году Мингорисполком очень активно поддержал идею бесплатного проезда для водителей. Для этого водителям нужно будет предъявить контролирующим органам права и техпаспорт на транспортное средство, в прошлом году нашу акцию поддержали около восьми тысяч автомобилистов, — отметили организаторы.

По предварительным данным, бесплатный проезд предоставят также в Пинске, Новогрудке, Могилеве и Полоцке. Всего к акции присоединится 31 город Беларуси, в прошлом году акцию поддержали автомобилисты 19 белорусских городов.

Также 22 сентября «Минское велосипедное общество» раздаст фрукты и энергетические батончики автомобилистам, которые в этот день отказались от машин. Вкусные призы можно будет получить у входа в Ботанический сад, на проспекте Пушкина и у Стеллы «Минск — город-герой».

Кроме того, в Минске День без автомобиля отметят велопробегом от улицы Ленина до Национальной библиотеки — для этого выделят полосу на проезжей части. Также в связи с этим, улица Ленина — на участке от проспекта Независимости до улицы Карла Кирова будет перекрыта с 16.00 до 21.00. Автомобилистов просят учесть эту информацию.

Здесь состоится праздник, организованный Минприроды, Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минским городским управлением МЧС, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Комитетом по образованию Мингорисполкома, ОО «Минское велосипедное общество», Центром экологических решений, ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и другими организациями.

Зрители смогут увидеть и пообщаться с владельцами электромобилей, посмотреть выступление творческих коллективов, шоу велокаскадеров, принять участие в конкурсах и самом велопробеге.