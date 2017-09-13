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Картинка дня: все взрывы ракет Илона Маска в одном ролике

14.09.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram-аккаунте короткий ролик с компиляцией неудачных посадок первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Ролик начинается с самой первой попытки SpaceX многократного использования ракеты 29 сентября 2013 года, когда первая ступень Falcon 9 неудачно приводнилась, и завершается демонстрацией попытки посадки на плавающую платформу 14 апреля 2015 года.

 

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

 
 
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Ролик начинается с первой попытки SpaceX многократного использования ракеты.

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