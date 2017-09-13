|
Картинка дня: все взрывы ракет Илона Маска в одном ролике
Глава компании SpaceX Илон Маск
Ролик начинается с самой первой попытки SpaceX многократного использования ракеты 29 сентября 2013 года, когда первая ступень Falcon 9 неудачно приводнилась, и завершается демонстрацией попытки посадки на плавающую платформу 14 апреля 2015 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ролик начинается с первой попытки SpaceX многократного использования ракеты.
|
Архив (Разное)
Комментарии