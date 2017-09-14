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Лукашенко напомнил о требовании «декрета о тунеядцах»

14.09.2017 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко напомнил о требовании «декрета о тунеядцах»

Президент Беларуси заявил, что каждый человек будет иметь возможность работать и зарабатывать.

Глава государства подчеркнул, что никто не отменял требование декрета №3, который в народе прозвали "декретом о тунеядцах". "Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать "гвалт". Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить, - отметил белорусский лидер. - Вы знаете, что это за безработные, что это за контингент, я тоже знаю, помню еще с тех советских времен. Поэтому занятость - вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места".

В связи с этим Президент напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до 1 тыс белорусских рублей, сообщает БЕЛТА.

"Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос", - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси заявил, что каждый человек будет иметь возможность работать и зарабатывать.

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