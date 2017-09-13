8 сентября закончилось повторное общественное обсуждение ПДП района в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская. Местные активисты сделали все возможное, чтобы их услышали: собрали около тысячи подписей против уплотнения района и сноса двух- и трехэтажных домов, оставили замечания по ПДП в районной администрации. Главный посыл жителей района — сохранить от сноса «Розочку» путем реконструкции домов и надстройки двух-трех этажей. В качестве примера активист Дмитрий Колганов привел дом на улице Карла Либкнехта, где в начале 2000-х из двух двухэтажек сделали пятиэтажный дом с пентхаусом. Вышло эффектно!

О том, каким районом могла стать «Розочка» в начале XXI века — читайте в репортаже REALTY.TUT.BY.



Реконструированный дом на улице Карла Либкнехта, 129−131 многие принимают за новостройку



Так дом выглядел в 2007 году, через год после реконструкции. Фото: Владимир Воложинский, сайт minsk-old-new.com

— Нет, это точно новостройка, я же здесь живу, знаю, — уверенно сказал парень, который вышел с собакой из подъезда двухэтажки по улице Лермонтова, 133. Рядом с его домом стоит симпатичная пятиэтажка с французскими балконами — если верить адресу, что дал активист, это и есть пример, как нужно преображать район. Но парень так убедительно сказал «не он», что мы чуть было не ушли.



Рядом с реконструированным домом — двухэтажка по Лермонтова, 133. Она похожа на те, что были реконструированы.

Благо, у подъезда отреставрированного дома встретили Андрея — хозяина одной из квартир. Он подтвердил: это то, что «слепили» из двух двухэтажных домов, а не новостройка.

— В 1996 я купил двухкомнатную квартиру в доме № 131 на втором этаже, а через год узнал, что мой дом и соседний, 129-й, планируют реконструировать. При этом реконструкция задумывалась глобальная: привести в порядок собирались весь малоэтажный жилфонд в границах улиц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Проект готовила немецкая компания, которая должна была заниматься и его реализацией. Но, ка к видите, дело далеко не зашло.



Андрей рассказал, что реконструкция дома шла шесть лет. Все это время он жил в подменной квартире на этом же районе.

Если бы проект был реализован, то «Розочка» сегодня выглядела бы по-другому. О ходе реконструкции писала в 2005 году газета «Вечерний Минск». В материале «Московский район: удобнее, красивее, современнее» говорится о «большой работе по реконструкции квартала ул. К. Либкнехта-Лермонтова-Р.Люксембург-Карпова. Есть проект реконструкции данных жилых домов с надстройкой двух этажей и вставками между домами. Эти дома сооружались „горьковским“ методом, т.е. люди после трудового дня шли строить себе квартиры. Дома старые, в плохом состоянии, капитальный ремонт делать там было нецелесообразно. Но вот нашелся инвестор на реконструкцию, и первые дома по ул. К. Либкнехта, 129−131, уже сделаны. Сейчас освобождена площадка для строительства „высотки“, в которую будут отселять людей на время реконструкции. (…) Дальше процесс затронет весь квартал».



Фрагмент аэрофотосъемки Минска 31 мая 1977. Фото предоставлено Павлом Ростовцевым.



Архивное фото предоставлено Павлом Ростовцевым. Фрагмент аэрофотосъемки Минска 31 мая 1977.

Двухэтажный 127-й дом, который находился правее, также планировали реконструировать, но в итоге снесли, и на его месте появилась многоэтажка.

Андрей рассказал, что реконструкция домов № 129−131 началась в 2000 году, а закончилась лишь в 2006-м.

— На тот момент только у меня и еще у одной семьи из всего дома квартира была в собственности, приватизирована. Остальных просто расселили. Мне же пришлось через суд доказывать, что предложенные взамен условия значительно хуже, чем были. Суд выиграл и на время ремонта поселился в квартире из подменного фонда, на улице Розы Люксембург.



После реконструкции Андрею досталась двухкомнатная квартира, где кухня была в два раза больше прежней.

До реконструкции, вспоминает Андрей, в доме было по четыре квартиры на площадке, а после — две. Чтобы соединить два дома, с нуля построили середину в пять этажей с мансардой, или как говорят местные — пентхаусом. Также был укреплен фундамент дома.



Середина дома, самая высокая его часть, построена с нуля

— После реконструкции мне выделили двухкомнатную квартиру уже на четвертом этаже, большую по площади и с французским балконом. До выселения площадь квартиры была 36 квадратных метров, а стала — 56. Кухня была 5 «квадратов», стала — 12.





Андрей вспоминает, что срок сдачи дома несколько раз переносился. Из-за это ему приходилось продлевать разрешение на проживание в подменной квартире через суд. Но итогом реконструкции Андрей остался доволен.

— Мне район нравился, все устраивало, поэтому и не хотел соглашаться на другое жилье. Мой дом, понятно, сносить не будут. Но я против того, чтобы сносились другие дома в этом квартале. Строительство многоэтажных домов, даже точечное, тоже не выход. Район сформирован не только в архитектурном плане, но и в плане нагрузок на сети. Вот посмотрите, рядом с нашим домом поставили «столбик», как раз в то время, когда шла реконструкция. И что получилось? Квартал уплотнили на сотню квартир, но инфраструктура осталась прежней — некуда поставить машину, нет площадки для детей.



Карниз между вторым и третьим этажом — единственное, что намекает на надстройку

Лучшим выходим, уверен Андрей, будет реконструкция квартала, сохранение малоэтажности.

«Надеемся, что проект экспертизу не пройдет — мы подробно указали обо всех нарушениях»

Так же считает и инициативная группа, которая с начала обсуждения проекта детального планирования территории в границах «ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги» настаивала на сохранении квартала.

— Нам на протяжении двух общественных обсуждений так и не была предоставлена информация экологического и санитарного характера, — рассказал представитель инициативной группы защитников «Розочки» Дмитрий Ковалгин. — Но мы смогли выявить там нарушения даже на основании имеющихся документов и подробно их изложили.

Но прежде всего, отмечает Дмитрий Ковалгин, люди хотят отбиться от массового сноса двухэтажных и трехэтажных домов. Этот жилой фонд находится в хорошем состоянии, его можно реконструировать с надстройкой этажей. Тогда и экология не пострадает, и город получит дополнительные метры. И хороший пример реконструкции вы видели — дом на Карла Либкнехта, 129−131.

Также инициативная группа внесла замечания в проект по поводу значительного снижения озелененности территории в границах ПДП, увеличения общей площади жилфонда почти в два раза.

— 11 сентября инициативная группа встречалась с администрацией Московского района. Мы внесли все замечания и предложения по ПДП и надеемся, что экспертиза не примет проект в таком виде.