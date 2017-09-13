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Можно не сносить. Как две двухэтажки на "Розочке" стали одной пятиэтажкой
8 сентября закончилось повторное
О том, каким районом могла стать «Розочка» в начале XXI века — читайте в репортаже REALTY.TUT.BY.
— Нет, это точно новостройка, я же здесь живу, знаю, — уверенно сказал парень, который вышел с собакой из подъезда двухэтажки по улице Лермонтова, 133. Рядом с его домом стоит симпатичная пятиэтажка с французскими балконами — если верить адресу, что дал активист, это и есть пример, как нужно преображать район. Но парень так убедительно сказал «не он», что мы чуть было не ушли.
Благо, у подъезда отреставрированного дома встретили Андрея — хозяина одной из квартир. Он подтвердил: это то, что «слепили» из двух двухэтажных домов, а не новостройка.
— В 1996 я купил двухкомнатную квартиру в доме № 131 на втором этаже, а через год узнал, что мой дом и соседний, 129-й, планируют реконструировать. При этом реконструкция задумывалась глобальная: привести в порядок собирались весь малоэтажный жилфонд в границах улиц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Проект готовила немецкая компания, которая должна была заниматься и его реализацией. Но, ка к видите, дело далеко не зашло.
Если бы проект был реализован, то «Розочка» сегодня выглядела бы по-другому. О ходе реконструкции писала в 2005 году газета «Вечерний Минск». В материале «Московский район: удобнее, красивее, современнее» говорится о «большой работе по реконструкции квартала ул. К. Либкнехта-Лермонтова-Р.Люксембург-Карпова. Есть проект реконструкции данных жилых домов с надстройкой двух этажей и вставками между домами. Эти дома сооружались „горьковским“ методом, т.е. люди после трудового дня шли строить себе квартиры. Дома старые, в плохом состоянии, капитальный ремонт делать там было нецелесообразно. Но вот нашелся инвестор на реконструкцию, и первые дома по ул. К. Либкнехта, 129−131, уже сделаны. Сейчас освобождена площадка для строительства „высотки“, в которую будут отселять людей на время реконструкции. (…) Дальше процесс затронет весь квартал».
Архивное фото предоставлено Павлом Ростовцевым. Фрагмент аэрофотосъемки Минска 31 мая 1977.
Двухэтажный 127-й дом, который находился правее, также планировали реконструировать, но в итоге снесли, и на его месте появилась многоэтажка.
Андрей рассказал, что реконструкция домов № 129−131 началась в 2000 году, а закончилась лишь в 2006-м.
— На тот момент только у меня и еще у одной семьи из всего дома квартира была в собственности, приватизирована. Остальных просто расселили. Мне же пришлось через суд доказывать, что предложенные взамен условия значительно хуже, чем были. Суд выиграл и на время ремонта поселился в квартире из подменного фонда, на улице Розы Люксембург.
До реконструкции, вспоминает Андрей, в доме было по четыре квартиры на площадке, а после — две. Чтобы соединить два дома, с нуля построили середину в пять этажей с мансардой, или как говорят местные — пентхаусом. Также был укреплен фундамент дома.
— После реконструкции мне выделили двухкомнатную квартиру уже на четвертом этаже, большую по площади и с французским балконом. До выселения площадь квартиры была 36 квадратных метров, а стала — 56. Кухня была 5 «квадратов», стала — 12.
Андрей вспоминает, что срок сдачи дома несколько раз переносился. Из-за это ему приходилось продлевать разрешение на проживание в подменной квартире через суд. Но итогом реконструкции Андрей остался доволен.
— Мне район нравился, все устраивало, поэтому и не хотел соглашаться на другое жилье. Мой дом, понятно, сносить не будут. Но я против того, чтобы сносились другие дома в этом квартале. Строительство многоэтажных домов, даже точечное, тоже не выход. Район сформирован не только в архитектурном плане, но и в плане нагрузок на сети. Вот посмотрите, рядом с нашим домом поставили «столбик», как раз в то время, когда шла реконструкция. И что получилось? Квартал уплотнили на сотню квартир, но инфраструктура осталась прежней — некуда поставить машину, нет площадки для детей.
Лучшим выходим, уверен Андрей, будет реконструкция квартала, сохранение малоэтажности.
«Надеемся, что проект экспертизу не пройдет — мы подробно указали обо всех нарушениях»
Так же считает и инициативная группа, которая с начала обсуждения проекта детального планирования территории в границах «ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги» настаивала на сохранении квартала.
— Нам на протяжении двух общественных обсуждений так и не была предоставлена информация экологического и санитарного характера, — рассказал представитель инициативной группы защитников «Розочки» Дмитрий Ковалгин. — Но мы смогли выявить там нарушения даже на основании имеющихся документов и подробно их изложили.
Но прежде всего, отмечает Дмитрий Ковалгин, люди хотят отбиться от массового сноса двухэтажных и трехэтажных домов. Этот жилой фонд находится в хорошем состоянии, его можно реконструировать с надстройкой этажей. Тогда и экология не пострадает, и город получит дополнительные метры. И хороший пример реконструкции вы видели — дом на Карла Либкнехта, 129−131.
Также инициативная группа внесла замечания в проект по поводу значительного снижения озелененности территории в границах ПДП, увеличения общей площади жилфонда почти в два раза.
— 11 сентября инициативная группа встречалась с администрацией Московского района. Мы внесли все
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В конце 90-х по немецкому проекту из двух двухэтажек на улице Карла Либкнехта "слепили" один пятиэтажный дом. Теперь остальные жители "Розочки", чьи дома могут снести,...
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