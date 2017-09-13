Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018

Национальные антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинг-скандала. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), которое опубликовало британское издание Guardian .

Совместное заявление было сделано по итогам встречи членов NADO, прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.

— Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для «чистых» атлетов на Играх-2018, — говорится в заявлении. — У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет «чистой» из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года.

Члены NADO в целом не против выступления некоторых россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.

Доклад Макларена

В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года.

По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Макларен, опираясь на данные Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из примерно 30 видов спорта. Данные доклада Макларена стали основанием для начала работы специальных комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), которые, как ожидается, опубликуют итоги своих расследований до Игр-2018.

Исполком WADA на основе первой части доклада рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. Тем не менее, российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.

В свою очередь, МПК не допустил российскую сборную к участию в Паралимпиаде-2016 в полном составе.

После выхода второй части доклада члены NADO в январе 2017 года потребовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

В среду глава WADA Крейг Риди сообщил ТАСС, что агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Макларена.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.