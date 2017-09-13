Похудевший на 95 кг Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВ

Спортивный комментатор Василий Уткин будет вести кулинарную рубрику на телеканале «Пятница». Об этом сообщает в четверг пресс-служба телеканала.



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— C 18 сентября ведущие утреннего шоу вместе с командой самых популярных фешн-экспертов, визажистов, фуд-блогеров, коучей и фитнес-тренеров будут делиться новыми лайфхаками и советами, как начать утро, чтобы каждый день был идеальным, — отметили в пресс-службе.

В «Утре Пятницы» появятся новые рубрики, ведущим одной из них станет Василий Уткин. Его кулинарная страничка «Уткин в яблоках» — «это авторский взгляд на проверенные рецепты».

— Когда мне предложили вести свою авторскую кулинарную рубрику в шоу «Утро Пятницы», эта идея показалась мне интересной, — привели на телеканале слова Уткина. — И дело даже не в названии рубрики, а в том, что я действительно люблю готовить.

При этом телеведущий отметил, что в последнее время ест значительно меньше, «из-за чего даже похудел на 95 кг».

По словам Уткина, в своей рубрике он поделится «своими любимыми рецептами, которые наверняка оценят и сами зрительницы, и совершенно точно их мужья и друзья».