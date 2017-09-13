Скарлетт Йоханссон официально развелась. Уже во второй раз

Американская актриса Скарлетт Йоханссон официально развелась со своим вторым супругом — французским журналистом Роменом Дориаком, передает Korrespondent.net со ссылкой на US Magazine.



Фото: reuters.com

— Мы остаемся близкими друзьями и родителями, и наше общее стремление — растить нашу дочь в любящей и чуткой среде, — отметили бывшие супруги в общем заявлении.

В настоящее время пара воспитывает трехлетнюю дочь Роуз.

Напомним, что расставание было инициативой Йоханссон: актриса подала на развод еще в марте. Пара познакомилась в 2012 году, менее чем через год поженилась, а 4 сентября 2014 года на свет появилась их дочь Роуз Дороти.