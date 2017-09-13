|
Скарлетт Йоханссон официально развелась. Уже во второй раз
Американская актриса Скарлетт Йоханссон официально развелась со своим вторым супругом — французским журналистом Роменом Дориаком,
— Мы остаемся близкими друзьями и родителями, и наше общее стремление — растить нашу дочь в любящей и чуткой среде, — отметили бывшие супруги в общем заявлении.
В настоящее время пара воспитывает трехлетнюю дочь Роуз.
Напомним, что расставание было инициативой Йоханссон: актриса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская актриса Скарлетт Йоханссон официально развелась со своим супругом - французским журналистом Роменом Дориаком
|
Архив (Разное)
Комментарии