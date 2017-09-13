На учениях в США сгорел бронетранспортер-амфибия

Во время учений на базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» в Южной Калифорнии загорелась гусеничная десантная машина-амфибия AAV7, сообщает NBC San Diego.



AAV7. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: military.com

Инцидент произошел во время стандартной процедуры проверки техники готовности к боевым действиям. AAV7, на борту которого находились морские пехотинцы, попал в аварию и загорелся. В результате пострадали 15 военнослужащих. Тяжелые травмы получили пятеро морпехов, а еще троих увезли вертолетом в реанимацию.

AAV7 используется морской пехотой США с 70-х годов. Экипаж составляет три человека — водитель, командир и стрелок. В кормовой части машины расположено десантное отделение, в котором на трех скамьях размещается 25 человек десанта.

Десантная машина защищена алюминиевой броней толщиной от 30 до 45 мм. Вооружена 12,7-мм пулеметом Браунинг M2HB или автоматическим 40-мм гранатометом Mk 19.

На суше десантная машина-амфибия может передвигаться со скоростью до 64 км/ч, а на воде — до 13 км/ч.