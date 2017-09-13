В хозяйстве «Утес» Барановичского района работникам недосчитали зарплату. Причем, недоплатили солидно, сообщает телеканал ОНТ.

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За горячий, во всех смыслах, июль некоторые получили по сто рублей, а то и меньше. Зарплата водителя грузовика, который возил с поля урожай, составила 115 рублей 31 копейку. Когда получила расчетный листок за июль, животновод Анна Терех плакала прямо здесь, в коровнике. 61 рубль вместо пятисот сорока восьми! За что ее лишили почти всей зарплаты, говорит, без понятия.

«Я не знаю! Сейчас начнется такое, вы не представляете, будут наговаривать на всех, кто начал жаловаться. Скорее всего, может дойти и до увольнения с колхоза. Страшно, знаете, у меня ж все-таки семья, надо ее как-то содержать», - рассказывает женщина.

А пожаловались трое. «На горячую линию» ОНТ позвонила самая смелая — Нина Неборская. Ее муж, так же, как и Анна Терех, оказался среди тех, кому недоплатили. Нина Михайловна — почтальон, проблемы местных знает и хочет справедливости.

«Зарплат не платят, людей не уважают в Миловидах, грубят, издеваются. И вот мой муж принес за июнь зарплату 80 рублей. А уже последний крик души был, когда он принес зарплату за июль — 115 рублей 31 копейку. И как прожить?!", - говорит Нина Неборская.

Никакой не тиран, просто строгий и справедливый. Говорит о себе молодой директор хозяйства «Утес» Андрей Живула. Все 16 месяцев, что он у руля, действовал по принципу: чем хуже работаешь, тем меньше получишь.

«Было нарушение трудовой дисциплины. Один отказался от выполнения поручений, второй ушел с работы, а третий во время уборочной не накрыл транспортное средство покрывалом, поэтому эти все три человека были наказаны по полной программе», - поясняет директор сельхозпредприятия.

Валерий Васильчук, супруг почтальона Нины, признает, что было дело, выпил и не поехал куда отправляли. Наказание заслужил, но ведь не такое жесткое!

А вот за Анну Терех вся деревня горой! Узнав, что приедет съемочная группа, на ферму пришли соседи, чтобы девушку защитить.

«За все то время, что я здесь живу, я ни разу не видела ее даже выпившей! Не то, что она пьет, я ее не видела даже за столом праздничным никогда», - рассказывает Наталья Сушко, соседка Анны.

Директор хозяйства настаивает: Анна была-таки замечена. Ситуация в деревне накалена до предела.

Зарплата в «Утесе» и вправду одна из самых низких в регионе: средняя — 415 рублей, то есть чуть больше двухсот долларов. В причинах попытался разобраться профсоюз. Контролеры провели мониторинг в хозяйстве. Нашли нарушение. И не одно.

Виталий Лисицкий, заведующий отделом Республиканского комитета белорусского профсоюза работников АПК:

«Нарушение в том, что лишили надбавок и доплат за дисциплинарное взыскание. В частности, Терех, за опоздание на работу лишили 100% всех доплат и премий. А это вылилось в сумму 450 рублей».

По закону же, лишить могли не больше, чем на десять процентов.

Случай в Барановичском районе редкий, но, к сожалению, не единственный в стране. С начала года профсоюзные юристы выявили почти 21 тысячу нарушений законодательства о труде! Людям вернули больше миллиона рублей невыплаченных денег! А 218 директоров после проверок привлекли к ответственности. Вернут деньги и водителю Валере. А вот директору, экономисту и бухгалтеру «Утеса» грозят штрафы и взыскания. Комплексную проверку хозяйства запланировал Департамент государственной инспекции труда.