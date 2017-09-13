Лааксонен и Шило откроют матч Кубка Дэвиса между Швейцарией и Беларусью

Поединком Генри Лааксонена и Ярослава Шило 15 сентября стартует матч Кубка Дэвиса Швейцария — Беларусь. Это стало известно по результатам жеребьевки, прошедшей сегодня в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: tennis.by

В первый день турнира в Биле сначала сыграют Генри Лааксонен и Ярослав Шило, следом сильнейшего определят Марко Кьюдинелли и Дмитрий Жирмонт.

В парном разряде 16 сентября сыграют Адриан Бодмер и Лука Маргароли против Максима Мирного и Андрея Василевского.

В заключительный день, 17 сентября, встретятся Генри Лааксонен и Дмитрий Жирмонт, а также Марко Кьюдинелли и Ярослав Шило.

Поединок Швейцария — Беларусь за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса состоится 15−17 сентября в Биле.

Телеканал «Беларусь 5» проведет трансляции встречи.

Ранее белорусские и швейцарские теннисисты играли в турнире дважды, в которых победили соперники белорусов. В 2000 году в матче Мировой группы в Санкт-Галлене хозяева корта во главе с легендарным Роджером Федерером были сильнее со счетом 5:0, а в 2008-м в Минске они выиграли с результатом 4:1.

В этом сезоне белорусы успешно провели два матча в I группе Евро-Африканской зоны, обыграв в Минске сборные Румынии (3:2) и Австрии (3:1).

Швейцарцы проиграли в первом раунде Мировой группы в гостях у команды США — 0:5.

В рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции.

Прошлый раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением в розыгрыше Кубка Дэвиса является выход в полуфинал в 2004 году.

Составы остальных пар плей-офф Мировой группы:

Канада — Индия,

Венгрия — Россия,

Колумбия — Хорватия,

Нидерланды — Чехия,

Япония — Бразилия,

Португалия — Германия,

Казахстан — Аргентина.

Победители сыграют в следующем сезоне в Мировой группе, неудачники выступят в I группе своих континентальных зон Кубка Дэвиса.