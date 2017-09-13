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Mazda начала продажи нового семиместного кроссовера с дизелем под капотом

14.09.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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Первые снимки «паркетника» CX-8 японская компания обнародовала еще этим летом, а на днях объявила о начале продаж новинки на своем домашнем рынке.


По сути, речь идет об уменьшенной версии большого SUV CX-9, который адресуется в первую очередь американцам, а в Японии не продается. У машин одинаковая колесная база (2,93 м), но в длину (4,9 м) CX-8 оказывается на 17 см короче «девятки». Объем багажника у кроссовера с поднятым третьим рядом сидений (в шестиместной конфигурации на галерке два отдельных кресла) равен 239 л, если их сложить, вместительность увеличится до 572 литров.


Единственный заявленный для CX-8 силовой агрегат — 2,2-литровый турбодизель, развивающий 188 лошадиных сил и 450 Н·м крутящего момента. Пару ему составляет 6-ступенчатый «автомат», привод — передний или полный. Полноприводные версии CX-8 по умолчанию располагают системой G-Vectoring Control, которая варьирует тягу дизеля в зависимости от угла поворота руля и скорости автомобиля.

В Японии цены на CX-8 начинаются от 3 млн 196 тысяч иен (около 29 тысяч долларов в пересчете). К местным дилерам первые автомобили начнут поступать в декабре.

 
 
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Семиместный кроссовер Mazda CX-8 получит три ряда сидений, полный или передний привод и всего один дизельный двигатель.

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