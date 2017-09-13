|
Белорусы массово скупили билеты на концерт, надеясь на годовой "шенген". Но его "дадут не всем"
Новость о
Марина Колесникова, организатор концерта с белорусской стороны, рассказывает, что ей обрывают телефон с вопросами: «Дадут ли мне „шенген“ на год, если в паспорте нет ни одной визы?» и «Можно ли не ехать на концерт, если визу все-таки дадут?».
— Годовые визы дадут, но не всем. Этот вопрос остается на усмотрении консульства. Ни одно консульство не будет ставить в пустой паспорт годовую визу. Такие случаи бывают только в порядке исключения, — комментирует организатор.
Многие стали звонить и приходить с билетами прямо в консульство. Это в том числе дипломатическую структуру натолкнуло на мысль, что люди не собираются посещать концерт, а идут только за визой, говорит Марина.
— Всем, кто купил билеты, визы будут. Но консульство будет смотреть на визовую историю внимательнее, и кому-то дадут однократную (как правило, семидневную) визу. Никто ведь не говорил о том, что годовая виза при покупке билета на концерт гарантирована.
Идея сделать годовые визы, рассказывает Марина, появилась из-за того, что в Польше проходит много организованных ими концертов.
— Если в год мы проводим три концерта, то человеку нужно три раза подаваться на однократную визу. Поэтому и возникла мысль дать таким посетителям возможность получить визу на год.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организатору обрывают телефон с вопросом: "Дадут ли мне визу на год, если в паспорте не было ни одной визы?".
|
Архив (Разное)
Комментарии