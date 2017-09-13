Новость о возможности бесплатно оформить годовую шенгенскую визу при покупке билета на концерт «Партизан-Рок» в Белостоке вызвала ажиотаж среди белорусов. Все билеты, которые были в продаже, моментально раскупили.





Марина Колесникова, организатор концерта с белорусской стороны, рассказывает, что ей обрывают телефон с вопросами: «Дадут ли мне „шенген“ на год, если в паспорте нет ни одной визы?» и «Можно ли не ехать на концерт, если визу все-таки дадут?».

— Годовые визы дадут, но не всем. Этот вопрос остается на усмотрении консульства. Ни одно консульство не будет ставить в пустой паспорт годовую визу. Такие случаи бывают только в порядке исключения, — комментирует организатор.

Многие стали звонить и приходить с билетами прямо в консульство. Это в том числе дипломатическую структуру натолкнуло на мысль, что люди не собираются посещать концерт, а идут только за визой, говорит Марина.

— Всем, кто купил билеты, визы будут. Но консульство будет смотреть на визовую историю внимательнее, и кому-то дадут однократную (как правило, семидневную) визу. Никто ведь не говорил о том, что годовая виза при покупке билета на концерт гарантирована.

Идея сделать годовые визы, рассказывает Марина, появилась из-за того, что в Польше проходит много организованных ими концертов.

— Если в год мы проводим три концерта, то человеку нужно три раза подаваться на однократную визу. Поэтому и возникла мысль дать таким посетителям возможность получить визу на год.

Белорусская сторона уже продала около 600 билетов. Всего им обещали выделить до тысячи «квитков». Купить билет

Читайте также

«Такого ажиотажа еще не было». За сутки белорусы купили все билеты на концерт «Ляпис-98»

«Ленинград» даст в Минске второй концерт 18+: билеты на первый раскупили за месяц до выступления