﻿ В Париже у 97-летней пенсионерки украли слитки золота и украшения на 800 тысяч евро. 21.by
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В Париже у 97-летней пенсионерки украли слитки золота и украшения на 800 тысяч евро

14.09.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
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Двое мошенников, переодетых в полицейскую форму, украли в Париже у 97-летней пенсионерки десять слитков золота и украшения, стоимость которых, по предварительным данным, оценивается примерно в 800 тысяч евро. Об этом сообщила газета Le Point.

Инцидент произошел в одном из престижных районов французской столицы. В среду около 17.00 по местному времени двое неизвестных, представившись сотрудниками полиции, попросили пожилую женщину пустить их в дом, заявив, что они занимаются расследованием серии ограблений в Париже.

Преступники попросили пенсионерку показать, где она хранит свои драгоценности, чтобы убедиться, что ничего не было украдено. Узнав также о том, что женщина хранит золотые слитки в банке, мошенники заявили, что в хранилище их могут заменить на подделку. Вместе с пенсионеркой они отправились в банк, где вытащили из ячейки все содержимое и скрылись.

 
 
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Двое неизвестных, представившись сотрудниками полиции, попросили пожилую женщину пустить их в дом, заявив, что они занимаются расследованием серии ограблений.

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