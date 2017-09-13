Борисовский БАТЭ гостевым матчем против сербской «Црвены Звезды» начнет свое выступление в групповом этапе футбольной Лиги Европы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чемпион Беларуси, безусловно, попал в сложнейшую группу турнира. Помимо «Црвены Звезды» в квартет H попали английский «Арсенал» и немецкий «Кельн». Тем не менее, комментаторы спортивного канала «Беларусь-5» считают , что БАТЭ может побороться за выход в плей-офф.

На матч против «Црвены Звезды» тренерский штаб БАТЭ во главе с Александром Ермаковичем взял в Белград 20 футболистов:

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Евгений Яблонский;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Виталий Родионов, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Что касается сербской команды, то известный своими болельщиками клуб сейчас находится в отличной форме. По пути в групповой этап «Црвена Звезда» разобралась мальтийской «Флорианой» (3:0, 3:3), казахстанским «Иртышом» (2:0, 1:1), чешской «Спартой» (2:0, 1:0) и российским «Краснодаром» (2:1, 2:3).



Црвена Звезда 0−0 БАТЭ

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 22.05.