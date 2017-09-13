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БАТЭ сыграет в Лиге Европы с "Црвеной Звездой". Мультимедийный онлайн TUT!
Борисовский БАТЭ гостевым матчем против сербской «Црвены Звезды» начнет свое выступление в групповом этапе футбольной Лиги Европы.
Чемпион Беларуси, безусловно, попал в сложнейшую группу турнира. Помимо «Црвены Звезды» в квартет H попали английский «Арсенал» и немецкий «Кельн». Тем не менее, комментаторы спортивного канала «Беларусь-5»
На матч против «Црвены Звезды» тренерский штаб БАТЭ во главе с Александром Ермаковичем взял в Белград 20 футболистов:
вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Евгений Яблонский;
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;
нападающие — Михаил Гордейчук, Виталий Родионов, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.
Что касается сербской команды, то
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 22.05.
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Борисовский БАТЭ гостевым матчем против сербской "Црвены Звезды" начнет свое выступление в групповом этапе футбольной Лиги Европы.
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