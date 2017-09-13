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Всё о роллетных воротах

14.09.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
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В современном мире компактность вещей играет далеко не последнюю роль. Именно поэтому человек постоянно модернизирует и совершенствует окружающие предметы и механизмы. Не обошел прогресс и устройства запирания дверей и ворот. Так вместо распашных все чаще устанавливают роллетные ворота. Они намного компактнее и удобнее обычного механизма запирания. Для понимания области применения ворот, стоит рассмотреть их конструкцию и устройство.

Содержание:

♦ Принцип работы и область применения

♦ Как выбрать роллетные ворота?

♦ Монтаж конструкции

♦ Регулировка полотна

♦ Утепление роллетных ворот


Принцип работы и область применения

Роллетные ворота — то устройство автоматического или ручного запирания ворот. Они сконструированы по принципу наборных длинных панелей. При подъеме панели могут изгибаться и подобно одеялу собираться в заданном направлении. Данные ворота складываются вверх под потолок простым поднятием руки наборного полотна. Используются в различных сферах. Их устанавливают как альтернативу гаражным воротам, для личного пользования. Часто подобные конструкции используются в ангарах, складах и других помещениях.

Как выбрать роллетные ворота?


Перед тем, как сделать выбор роллетных ворот, необходимо решить, в каких целях и условиях будет использоваться данный механизм. Определяющими факторами может стать:

  • высота проема;
  • автоматический или ручной механизм открывания;
  • необходимость в утеплении.

Все эти факторы решают различный круг задач и влияют на конечную стоимость изделия. Ещё один немаловажный момент – правильная установка устройства.

Монтаж конструкции


При монтаже конструкции лучше всего обратиться за помощью в квалифицированную фирму. Так как каждая компания делает собственные настройки узловых механизмов и автоматических блоков. При установке конструкции необходимо тщательно проверять качество сборки полотна и закрепления опорных рельс. Также стоит обратить внимание на состояние панелей. В редких случаях при перевозке их могут повредить. Это сказывается на теплопроводных качествах изделия, и значительно снижает его эксплуатационные характеристики. Немаловажно оставить все технические зазоры и допуски, чтобы ворота не примерзали и не падали на пол при поднятом состоянии.

Регулировка полотна


В некоторых случаях требуется тщательная регулировка полотна. Чаще это происходит на автоматических воротах, когда происходит сбой программы и память устройства обнуляется. Для этого стоит внимательно изучить руководство пользователя и внести поправки на установке крайних точек высоты. Не стоит оставлять полотно в самом нижнем положении. Так они могут примерзнуть даже к маленькой луже в период межсезонья. В верхнем положении полотно выставляют так, чтобы оно не упало в случае резкого отключения электричества.

Утепление роллетных ворот


Данный пункт лучше всего решить заранее при выборе и заказе полотна. Для этого стоит покупать конструкцию с утепленными панелями. Они стоят немного дороже обычных ворот, но и могут сохранять тепло в помещении намного лучше и дольше. Конструктивно, роллетные ворота не утеплятся после их установки в помещении. Некоторым выходом из сложившейся ситуации может стать тепловая штора или кусок прочной ткани в виде собирающихся «мягких» ворот.

Заказать роллетные ворота с установкой вы можете с помощью каталога TAM.BY, где найдете идеальный вариант по соотношению «цена — качество».

 
 
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