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В Польше хотят ввести налог на трудоустройство иностранцев

14.09.2017 18:48 — Разное | Tut.by  
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До конца 2017 года правительство Польши планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника. Об этом сообщил глава Постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик, который координирует работу над проектом, передает украинский портал «ДЕЛО».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сообщается, что налог составит около 300 злотых в месяц (около 160 рублей).

«. Я координирую работу над новым решением относительно налогообложения сезонных работников. Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц», — пояснил Генри Ковальчик.

Новые правила, скорее всего, вступят в силу со следующего летнего сезона.

Чиновник подчеркнул, что «при случае решим проблему регистрации иностранных работников, что также важно для национальной безопасности». Согласно статистическим данным, Польша выдала более миллиона разрешений на въезд. «Однако мы не знаем, сколько людей выехала, а сколько осталось работать», — посетовал Генри Ковальчик.

В прошлом году власти Польши готовили поправки, ограничивающие работу иностранцев — работающие сезонно иностранцы должны зарабатывать столько же, сколько и другие работники в отрасли.

В июне этого года польский парламент принял новый законопроект по популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который предусматривает новые правила приема иностранцев на сезонную работу в Польше.

В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 4,8 тысячи белорусов.

В Польше белорусы чаще востребованы как представители рабочих специальностей.

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До конца 2017 года правительство Польши планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника.

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