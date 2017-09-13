Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» и Девон Саддлер (26 лет, 188 см) договорились о сотрудничестве. Американский защитник уже приступил к тренировкам вместе с основной командой, сообщает пресс-служба «драконов».



Девон Саддлер. Фото с сайта bc-tsmoki.by

Девон Саддлер провел 4 года в университете Делавэр, выступая за баскетбольную команду в NCAA. В 124 матчах набирал в среднем по 17,4 очка при 4,3 подбора и 2,7 передачи при среднем игровом времени 36 минут за игру.

Девон является рекордсменом университетской команды по набранным очкам (2222) за всю историю Делавэра.

Девон не был выбран на драфте, поэтому свою профессиональную карьеру начал в Европе: Италия, затем Хорватия и Венгрия. В сезоне 2016/17 Саддлер даже играл против «Цмокаў» в составе «Керменда»: защитник набрал 8 очков, совершил 3 подбора и 3 передачи, а его команда одержала победу в матче Кубка ФИБА (90:74).

Девон прилетел в Минск и готовится к квалификации Лиги чемпионов вместе с командой. Он будет выступать под первым номером.

Карьера:

2010−14 — Delaware (NCAA)

2014−15 — Paffoni Omegna (Italy)

2015−16 — Cibona Zagreb (Croatia)

2016−17 — Egis Kormend (Hungary)

2017 — JP-Auto Jaszbereny KSE (Hungary).