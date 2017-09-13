Полгода в должности. Что успела сделать министр труда и соцзащиты

Ирина Костевич уже полгода возглавляет Министерство труда и соцзащиты. На этой должности она сменила Валерия Малашко, которого назначили министром здравоохранения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких успехов добилась Ирина Костевич за полгода работы в должности министра.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обещанные изменения для ипэшников

Сразу же после назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты индивидуальные предприниматели обратились к ней с просьбой пересмотреть их взносы в ФСЗН. Так, общественное объединение «Перспектива» направило письмо, в котором просило разрешить ипэшникам платить страховые взносы пропорционально отработанному времени. Речь идет о том, чтобы предприниматель-плательщик единого налога, в случае если он не работает какой-либо период времени и не уплачивает за этот период единый налог, получал право уплачивать за этот период взносы в ФСЗН на добровольной основе.

Пока ипэшникам не удалось добиться пересмотра взносов в ФСЗН, но вчера Ирина Костевич анонсировала , что ИП, которые приостановили деятельность из-за ухода за нуждающимися в постоянном присмотре престарелыми старше 80 лет или инвалидом первой группы, могут освободить от уплаты взносов в ФСЗН.

Каждому белорусу — по ID-карте

Трудоспособные белорусы, которые не заняты в экономике, будут оплачивать субсидируемые за счет госбюджета услуги по стоимости, обеспечивающей возмещение на их оказание, анонсировала Ирина Костевич в начале августа после встречи с президентом касательно демографической ситуации и содействия занятости населения.

Тогда министр заявил, что правительство также предлагает реализовать принцип «не работаешь — платишь за услуги». А для реализации такого подхода к стимулированию занятости населения будут создаваться базы данных с информацией о роде деятельности каждого гражданина. «Вы знаете, что к концу 2018 года стоит задача создать Белорусскую интегрированную сервисно-расчетную систему — ID-карту. Получение этой ID-карты и сопряжение через общегосударственную автоматизированную информационную систему на ведомственные базы данных позволит увидеть человека: работает он сегодня или нет. Если не работает, то государство будет уже совершенно по-другому предоставлять услуги», — пояснила министр.

В марте Минтруда и соцзащиты внесло в правительство проект поправок в декрет № 3. «Все предложения — исключительно та практика, которую мы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета № 3», — проинформировала Ирина Костевич. Позже министр вошла в состав рабочей группы, которая занималась разработкой новой концепции декрета № 3. Обновленный декрет № 3 должен быть обнародован до 1 октября.



Фото: TUT.BY

Пообещала выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей

В апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

«У нас с вами задача — повысить уровень жизни населения, а уровень — это прежде всего заработная плата. И задача стоит к концу года — не менее 1000 рублей в среднем по стране. И мы с вами сегодня действительно двигаемся в этом направлении, и результаты трех месяцев показывают то, что темпы роста реальной заработной платы составляют уже 101%. Мало того, сегодня опережающими темпами от реальной заработной платы у нас соотношение с производительностью труда. У нас получается, и мы двигаемся к этому», — уточнила Ирина Костевич.

В июле министр сообщила , что среди средних и крупных предприятий 444 тысяч рабочих мест имеют зарплату больше 1 тысячи рублей.

Средняя зарплата белорусов в июле выросла до 827,5 рубля. Эта сумма на 8 рублей 20 копеек больше, чем в июне. Однако в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за июль (1,955) средняя зарплата упала почти на 10 долларов по сравнению с предыдущим месяцем и составила 423 доллара.

Трудоустроить всех безработных не получилось

Президент в марте потребовал трудоустроить к 1 мая всех безработных в стране. Выполнить это поручение не получилось, но число нетрудоустроенных в стране, по официальной статистике, сократилось. Так, на 1 мая в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных. За апрель их число уменьшилось на 3,6 тысячи человек. До этого количество нетрудоустроенных белорусов увеличивалось на протяжении трех месяцев.

Тем временем в Беларуси пятый месяц подряд сокращается число безработных. На начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными были 31,2 тысячи человек.

Кстати, в начале апреля Ирина Костевич посетила один из районов, где сложнее всего найти работу, — Борисовский.

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За время руководства ведомством Ирина Костевич приняла участие в 106-й сессии Международной конференции труда в Женеве, провела несколько приемов граждан, на которых ей жаловали на пенсии , зарплаты, взносы в ФСЗН.



Фото с сайта government.by

Анонсированные министром изменения в Трудовой кодекс пока не приняты. С обязательным отцовским отпуском в Минтруда еще также не разобрались. Это планируется сделать, по словам Ирины Костевич, до конца года.

«Мы говорим, что этот отпуск, скорее всего, должен быть обязательным. Вопрос заключается в том, будет ли он оплачиваемым за счет нанимателя или социального страхования. Эти подходы мы должны наработать за текущий год и принять решение», — сказала ранее министр.

Нерешенным остается и вопрос с пособием по безработице, которое сейчас в среднем недотягивает до 28 рублей.

Напомним, в марте Минтруда предложило повысить пособие по безработице до бюджета прожиточного минимума, а затем заменить его страховкой. А уже в конце мая министр труда и социальной защиты сообщила , что пособие по безработице в ближайшее время повышать не планируется.