|
Полгода в должности. Что успела сделать министр труда и соцзащиты
Ирина Костевич уже полгода
Обещанные изменения для ипэшников
Сразу же после назначения Ирины Костевич министром труда и соцзащиты индивидуальные предприниматели
Пока ипэшникам не удалось добиться пересмотра взносов в ФСЗН, но вчера Ирина Костевич
Каждому белорусу — по ID-карте
Трудоспособные белорусы, которые не заняты в экономике, будут оплачивать субсидируемые за счет госбюджета услуги по стоимости, обеспечивающей возмещение на их оказание,
Тогда министр заявил, что правительство также предлагает реализовать принцип «не работаешь — платишь за услуги». А для реализации такого подхода к стимулированию занятости населения будут создаваться базы данных с информацией о роде деятельности каждого гражданина. «Вы знаете, что к концу 2018 года стоит задача создать Белорусскую интегрированную сервисно-расчетную систему — ID-карту. Получение этой ID-карты и сопряжение через общегосударственную автоматизированную информационную систему на ведомственные базы данных позволит увидеть человека: работает он сегодня или нет. Если не работает, то государство будет уже совершенно по-другому предоставлять услуги», — пояснила министр.
В марте Минтруда и соцзащиты
Пообещала выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей
В апреле этого года президент
«У нас с вами задача — повысить уровень жизни населения, а уровень — это прежде всего заработная плата. И задача стоит к концу года — не менее 1000 рублей в среднем по стране. И мы с вами сегодня действительно двигаемся в этом направлении, и результаты трех месяцев показывают то, что темпы роста реальной заработной платы составляют уже 101%. Мало того, сегодня опережающими темпами от реальной заработной платы у нас соотношение с производительностью труда. У нас получается, и мы двигаемся к этому», — уточнила Ирина Костевич.
В июле министр
Средняя зарплата белорусов в июле
Трудоустроить всех безработных не получилось
Президент в марте
Тем временем в Беларуси пятый месяц подряд сокращается число безработных. На начало сентября нетрудоустроенными были 29 692 человека. Напомним, месяцем ранее безработными
Кстати, в начале апреля Ирина Костевич посетила один из районов, где сложнее всего
***
За время руководства ведомством Ирина Костевич приняла участие в 106-й сессии Международной конференции труда в Женеве, провела несколько приемов граждан, на которых ей жаловали
«Мы говорим, что этот отпуск, скорее всего, должен быть обязательным. Вопрос заключается в том, будет ли он оплачиваемым за счет нанимателя или социального страхования. Эти подходы мы должны наработать за текущий год и принять решение», —
Нерешенным остается и вопрос с пособием по безработице, которое
Напомним, в марте Минтруда предложило повысить пособие по безработице до бюджета прожиточного минимума, а затем заменить его страховкой. А уже в конце мая министр труда и социальной защиты
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких успехов добилась Ирина Костевич за полгода работы в должности министра.
|
Архив (Разное)
Комментарии