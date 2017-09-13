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Очевидцы сообщили о рухнувшем перекрытии на "китайской" стройке в Веснинке

14.09.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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Вечером 13 сентября на стройке гостинично-делового комплекса в элитном районе Веснинка произошло ЧП: при заливке перекрытия третьего этажа рухнула опалубка. Очевидцы сообщили, что обвал сопровождался «страшным грохотом».

Грохот слышали жители всего района. Один из них дозвонился в редакцию и сообщил подробности произошедшего:

— Переулок Веснинский, 14 — там строится гостинично-деловой комплекс с тенистым центром, — рассказывает очевидец. — Когда на третьем этаже начали заливать бетон, обвалилась опалубка. Большая площадь рухнула. Вчера фотографировать запрещали, ходили сторожа вокруг.

Судя по всему, строители начали заливать бетоном перекрытие третьего этажа и оно рухнуло. Со слов очевидцев, «это не просто где-то леса упали, там до сих приезжают какие-то представители, видно по «Мерседесам».


Жители домов, расположенных рядом со строящимся объектом, сообщили REALTY.TUT.BY, что «машины „Скорой помощи“ и МЧС не приезжали, обошлось без человеческих жертв».

Проверить эту информацию, а также выяснить причины случившего оперативно не удалось. По единственному номеру телефона из всех указанных в паспорте объекта, нам удалось дозвониться только до ответственного производителя работ. Но узнать подробности мы смогли бы только в одном случае — если бы знали китайский язык.


Заказчиком строительства выступает компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья. Генподрядчиком — китайская CITIC Construction. Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group.


Фото: Дарья Бурякина

Общая площадь комплекса составляет более 127 тыс. кв. м. В него будут входить четыре здания высотой 9−14 этажей. Два здания планируется отдать под офисы, в третьем разместить медицинскую клинику, в самом высоком — банк. В 25-этажном здании должна появиться гостиница на 240 номеров. Спортивно-оздоровительный центр будет включать 8 кортов.


Проект гостинично-делового комплекса. Фото: Дарья Бурякина

Напомним, что это не первый случай с обвалившимся перекрытием в этом году. 27 февраля 2017 года рухнул этаж на стройке одного из зданий комплекса «Маяк Минска».

 
 
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Перекрытие рухнуло, телефоны застройщика молчат. Говорят только строители, но на китайском

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