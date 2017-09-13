|
Очевидцы сообщили о рухнувшем перекрытии на "китайской" стройке в Веснинке
Вечером 13 сентября на стройке гостинично-делового комплекса в элитном районе
Грохот слышали жители всего района. Один из них дозвонился в редакцию и сообщил подробности произошедшего:
— Переулок Веснинский, 14 — там строится гостинично-деловой комплекс с тенистым центром, — рассказывает очевидец. — Когда на третьем этаже начали заливать бетон, обвалилась опалубка. Большая площадь рухнула. Вчера фотографировать запрещали, ходили сторожа вокруг.
Судя по всему, строители начали заливать бетоном перекрытие третьего этажа и оно рухнуло. Со слов очевидцев, «это не просто где-то леса упали, там до сих приезжают какие-то представители, видно по «Мерседесам».
Жители домов, расположенных рядом со строящимся объектом, сообщили REALTY.TUT.BY, что «машины „Скорой помощи“ и МЧС не приезжали, обошлось без человеческих жертв».
Проверить эту информацию, а также выяснить причины случившего оперативно не удалось. По единственному номеру телефона из всех указанных в паспорте объекта, нам удалось дозвониться только до ответственного производителя работ. Но узнать подробности мы смогли бы только в одном случае — если бы знали китайский язык.
Заказчиком строительства выступает компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья. Генподрядчиком — китайская CITIC Construction. Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group.
Общая площадь
Напомним, что это не первый случай с обвалившимся перекрытием в этом году. 27 февраля 2017 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перекрытие рухнуло, телефоны застройщика молчат. Говорят только строители, но на китайском
|
Архив (Разное)
Комментарии