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Киевское "Динамо" под началом Хацкевича с волевой победы стартовало в Лиге Европы
Футболисты киевского «Динамо» под руководством бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича с волевой победы стартовали в групповой стадии Лиги Европы.
В дуэли с албанским «Скендербеу» после проигранного первого тайма киевляне лихо начали вторую половину встречи, уже через 5 минут перерыва не только отыгравшись, но и выйдя вперед. А в оставшееся время динамовцы нарастили перевес в счете.
«Динамо-Киев» — «Скендербеу» — 3:1
Голы: 0:1 — Музака (39, пас — Соу), 1:1 — Сидорчук (47, пас — Цыганков), 2:1 — Жуниор Мораэс (50, пас — Дерлис Гонсалес), 3:1 — Мбокани (65, с пенальти).
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Футболисты киевского "Динамо" под руководством бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича с волевой победы стартовали в групповой стадии...
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