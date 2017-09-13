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Киевское "Динамо" под началом Хацкевича с волевой победы стартовало в Лиге Европы

14.09.2017 21:52 — Разное | Tut.by  
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Футболисты киевского «Динамо» под руководством бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича с волевой победы стартовали в групповой стадии Лиги Европы.

В дуэли с албанским «Скендербеу» после проигранного первого тайма киевляне лихо начали вторую половину встречи, уже через 5 минут перерыва не только отыгравшись, но и выйдя вперед. А в оставшееся время динамовцы нарастили перевес в счете.

«Динамо-Киев» — «Скендербеу» — 3:1

Голы: 0:1 — Музака (39, пас — Соу), 1:1 — Сидорчук (47, пас — Цыганков), 2:1 — Жуниор Мораэс (50, пас — Дерлис Гонсалес), 3:1 — Мбокани (65, с пенальти).

 
 
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Футболисты киевского "Динамо" под руководством бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича с волевой победы стартовали в групповой стадии...

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