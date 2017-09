Матч соперников БАТЭ по Лиге Европы задержался из-за фанатов, рвавшихся на трибуны без билетов

Начало матча между «Арсеналом» и «Кельном», которые являются соперниками БАТЭ по групповой стадии Лиги Европы, было отложено на час по соображениям безопасности, сообщил твиттер УЕФА.



Фото: Reuters

По информации BBC , около 20 тысяч фанатов «Кельна», среди которых были и неонацисты, прошли маршем по Лондону и пытались прорваться на стадион «Эмирейтс» без билетов.

Между тем гостевая квота для болельщиков «Кельна» — лишь около 3 тысяч мест.

Из-за наплыва немецких болельщиков полиция усилила меры безопасности, а начало матча перенесено на час — он стартовал в 23.05 по белорусскому времени.

Опасения полиции были связаны с тем, что немцы стали скупать билеты у местных жителей, а затем, попав по этим билетам в чашу стадиона, стали рваться в гостевой сектор. Стюрады не позволяли немцам воссоединиться с соотечественниками в переполненном гостевом секторе, и на трибунах вспыхивали драки.

Koln fans fighting with stewards inside Emirates stadium. Group arrived in home end and fought their way into away section. pic.twitter.com/7RC17WZyz2 — Richard Conway (@richard_conway) 14 сентября 2017 г.

Arsenal vs FC Koln delayed by an hour 'in the interest of crowd safety' https://t.co/MxscGbukUK — Telegraph Football (@TeleFootball) 14 сентября 2017 г.

Отметим, что ажиотаж со стороны немецких болельщиков связан с тем, что «Кельн» до этого не играл в еврокубках четверть века — с сезона-1992/93.

Полиция и стюарды не справились. Болельщики Кёльна захватили Эмирейтс. Интересно, возможно ли у нас такое в Борисове)? pic.twitter.com/S6K5qBKlxw — Belultras.by (@belultras_by) September 14, 2017

В итоге болельщики «Кельна» оказали своей команде мощнейшую поддержку, заполонив трибуны стадиона. И в результате полицейские, оцепившие гостевой сектор, сами оказались окружены болельщиками из Германии.

Встреча в итоге завершилось победой «Арсенала» — 3:1 (Колашинац, 49, Алексис Санчес, 67, Бельерин, 81 — Кордоба, 9), хотя после первого тайма лондонцы проигрывали.

По сообщениям британских СМИ, по подозрению в нарушениях общественного порядка были задержаны 4 болельщика.

Cologne fans bouncing in both tiers of the Emirates… Making themselves known! pic.twitter.com/ousxsGo8wr — BigSport (@BigSportGB) 14 сентября 2017 г.

Фото: Reuters