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Матч соперников БАТЭ по Лиге Европы задержался из-за фанатов, рвавшихся на трибуны без билетов
Начало матча между «Арсеналом» и «Кельном», которые являются соперниками БАТЭ по групповой стадии Лиги Европы, было отложено на час по соображениям безопасности, сообщил
По информации
Между тем гостевая квота для болельщиков «Кельна» — лишь около 3 тысяч мест.
Из-за наплыва немецких болельщиков полиция усилила меры безопасности, а начало матча перенесено на час — он стартовал в 23.05 по белорусскому времени.
Опасения полиции были связаны с тем, что немцы стали скупать билеты у местных жителей, а затем, попав по этим билетам в чашу стадиона, стали рваться в гостевой сектор. Стюрады не позволяли немцам воссоединиться с соотечественниками в переполненном гостевом секторе, и на трибунах вспыхивали драки.
Отметим, что ажиотаж со стороны немецких болельщиков связан с тем, что «Кельн» до этого не играл в еврокубках четверть века — с сезона-1992/93.
В итоге болельщики «Кельна» оказали своей команде мощнейшую поддержку, заполонив трибуны стадиона. И в результате полицейские, оцепившие гостевой сектор, сами оказались окружены болельщиками из Германии.
Встреча в итоге завершилось победой «Арсенала» — 3:1 (Колашинац, 49, Алексис Санчес, 67, Бельерин, 81 — Кордоба, 9), хотя после первого тайма лондонцы проигрывали.
По сообщениям британских СМИ, по подозрению в нарушениях общественного порядка были задержаны 4 болельщика.
Фото: Reuters
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Отметим, что ажиотаж со стороны немецких болельщиков связан с тем, что "Кельн" не играл в еврокубках уже четверть века - с сезона-1992/93.
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