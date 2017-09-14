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Матч соперников БАТЭ по Лиге Европы задержался из-за фанатов, рвавшихся на трибуны без билетов

14.09.2017 22:50 — Разное | Tut.by  
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Начало матча между «Арсеналом» и «Кельном», которые являются соперниками БАТЭ по групповой стадии Лиги Европы, было отложено на час по соображениям безопасности, сообщил твиттер УЕФА.


Фото: Reuters

По информации BBC, около 20 тысяч фанатов «Кельна», среди которых были и неонацисты, прошли маршем по Лондону и пытались прорваться на стадион «Эмирейтс» без билетов.

Между тем гостевая квота для болельщиков «Кельна» — лишь около 3 тысяч мест.

Из-за наплыва немецких болельщиков полиция усилила меры безопасности, а начало матча перенесено на час — он стартовал в 23.05 по белорусскому времени.

Опасения полиции были связаны с тем, что немцы стали скупать билеты у местных жителей, а затем, попав по этим билетам в чашу стадиона, стали рваться в гостевой сектор. Стюрады не позволяли немцам воссоединиться с соотечественниками в переполненном гостевом секторе, и на трибунах вспыхивали драки.

Отметим, что ажиотаж со стороны немецких болельщиков связан с тем, что «Кельн» до этого не играл в еврокубках четверть века — с сезона-1992/93.

В итоге болельщики «Кельна» оказали своей команде мощнейшую поддержку, заполонив трибуны стадиона. И в результате полицейские, оцепившие гостевой сектор, сами оказались окружены болельщиками из Германии.

Встреча в итоге завершилось победой «Арсенала» — 3:1 (Колашинац, 49, Алексис Санчес, 67, Бельерин, 81 — Кордоба, 9), хотя после первого тайма лондонцы проигрывали.

По сообщениям британских СМИ, по подозрению в нарушениях общественного порядка были задержаны 4 болельщика.

Фото: Reuters





 
 
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Отметим, что ажиотаж со стороны немецких болельщиков связан с тем, что "Кельн" не играл в еврокубках уже четверть века - с сезона-1992/93.

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