От лисичек до боровиков. Сколько стоят грибы на Комаровском рынке

Цены на лисички на Комаровке стартуют, как и неделю назад , от 6 рублей 50 копеек за киллограмм, а на шампиньоны — от 3 рублей 30 копеек. FINANCE.TUT.BY продолжает следить за ассортиментом и ценами на главном рынке столицы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самые дорогие лисички на Комаровке обойдутся в 7,5 рубля за килограмм.

Подосиновики продают от 8 до 20 рублей за килограмм. Для сравнения: еще 2 недели назад цены на эти грибы стартовали от 15 рублей, а верхний потолок по стоимости за это время не изменился. «По 20 рублей — отборные грибы, которые не повреждены и в целом хорошо сохранены», — рассказывают продавцы.

Боровики стоят от 8,5 до 20 рублей.

На этой неделе на рынке появились в продаже опята — от 5 до 6,5 рубля за килограмм.

Рыжики на Комаровке можно найти за 12 рублей за килограмм.