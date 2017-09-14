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От лисичек до боровиков. Сколько стоят грибы на Комаровском рынке
Цены на лисички на Комаровке стартуют, как и
Самые дорогие лисички на Комаровке обойдутся в 7,5 рубля за килограмм.
Подосиновики продают от 8 до 20 рублей за килограмм. Для сравнения: еще 2 недели назад цены на эти грибы стартовали от 15 рублей, а верхний потолок по стоимости за это время не изменился. «По 20 рублей — отборные грибы, которые не повреждены и в целом хорошо сохранены», — рассказывают продавцы.
Боровики стоят от 8,5 до 20 рублей.
На этой неделе на рынке появились в продаже опята — от 5 до 6,5 рубля за килограмм.
Рыжики на Комаровке можно найти за 12 рублей за килограмм.
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