Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после выездного поединка Лиги Европы с «Црвеной Звездой» ( 1:1 ) отметил, что оба соперника продемонстрировали качественный футбол. Его слова приводит официальный сайт борисовского клуба.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что скажете о «Црвене Звезде» после матча? Изменилось ли мнение по сравнению со вчерашним днем?

— Увиденное сегодня оправдало наши ожидания. «Црвена Звезда» предстала именно такой, как мы предполагали. Удивления игра соперника не вызвала. Хорошая, качественная игра получилась с обеих сторон, с большим количеством моментов. И мы, и хозяева можем сетовать на упущенные шансы. Проиграть было бы обидно любой из команд.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Очень красивый антураж. Приятно играть в такой обстановке. Матч стал настоящим футбольным праздником. Нам очень понравилось.