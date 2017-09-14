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Ермакович о матче с "Црвеной Звездой": Проиграть было бы обидно любой из команд

15.09.2017 01:06 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после выездного поединка Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:1) отметил, что оба соперника продемонстрировали качественный футбол. Его слова приводит официальный сайт борисовского клуба.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что скажете о «Црвене Звезде» после матча? Изменилось ли мнение по сравнению со вчерашним днем?

— Увиденное сегодня оправдало наши ожидания. «Црвена Звезда» предстала именно такой, как мы предполагали. Удивления игра соперника не вызвала. Хорошая, качественная игра получилась с обеих сторон, с большим количеством моментов. И мы, и хозяева можем сетовать на упущенные шансы. Проиграть было бы обидно любой из команд.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Очень красивый антураж. Приятно играть в такой обстановке. Матч стал настоящим футбольным праздником. Нам очень понравилось.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после выездного поединка Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:1) отметил, что оба соперника продемонстрировали качественный...

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