|
Белэнерго подсчитало, сколько белорусов укладывается в льготные тарифы за электроэнергию
Большинство белорусов — 81,9% — в январе-июле не превышали объемы электропотребления по льготным тарифам. Всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам, пояснили в Минэнерго. Для сравнения: в 2015 году этот показатель
Так, выше всего число тех, кто укладывался в январе-июле в льготные тарифы, среди жильцов домов (квартир), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты, — 94,9%. В жилых квартирах, оборудованных электроплитами, этот показатель составляет 86,5%.
Среди жильцов необорудованных электроплитами квартир этот показатель держался на уровне 78,1%.
В январе-июле в Беларуси потребителям было отпущено электрической и тепловой энергии на 4 миллиарда 778,5 миллиона рублей. Задолженность потребителей за поставленную им энергию на 1 августа составила 895,9 миллиона рублей.
Из организаций, к примеру, в январе-июле не смогли полностью рассчитаться за потребленную энергию Минстройархитектуры (уровень оплаты составил 98,4%), Минсельхозпрода (97,3%), концернов «Беллегпром» (98,4%) и «Белгоспищепром» (99,3%), Белкоопсоюза (99,4), Управления делами Президента (98,4%) и Национальной академии наук Беларуси (99,2%).
При этом только столичные предприятия коммунальной формы собственности в январе-июле полностью рассчитались за потребленную энергию. Для сравнения: уровень оплаты по Брестской области составил 99%, по Витебской — 91,7%, по Гомельской — 90,2%, по Гродненской — 97,1%, по Минской — 83,9%, по Могилевской — 95,2%.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство белорусов в январе-июле не превышали объемы электропотребления по льготным тарифам.
|
Архив (Разное)
Комментарии