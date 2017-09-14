Белэнерго подсчитало, сколько белорусов укладывается в льготные тарифы за электроэнергию

Большинство белорусов — 81,9% — в январе-июле не превышали объемы электропотребления по льготным тарифам. Всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам, пояснили в Минэнерго. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял почти 80%, а в 2013-м — 83,6%.





Так, выше всего число тех, кто укладывался в январе-июле в льготные тарифы, среди жильцов домов (квартир), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты, — 94,9%. В жилых квартирах, оборудованных электроплитами, этот показатель составляет 86,5%.

Среди жильцов необорудованных электроплитами квартир этот показатель держался на уровне 78,1%.

В январе-июле в Беларуси потребителям было отпущено электрической и тепловой энергии на 4 миллиарда 778,5 миллиона рублей. Задолженность потребителей за поставленную им энергию на 1 августа составила 895,9 миллиона рублей.

Из организаций, к примеру, в январе-июле не смогли полностью рассчитаться за потребленную энергию Минстройархитектуры (уровень оплаты составил 98,4%), Минсельхозпрода (97,3%), концернов «Беллегпром» (98,4%) и «Белгоспищепром» (99,3%), Белкоопсоюза (99,4), Управления делами Президента (98,4%) и Национальной академии наук Беларуси (99,2%).

При этом только столичные предприятия коммунальной формы собственности в январе-июле полностью рассчитались за потребленную энергию. Для сравнения: уровень оплаты по Брестской области составил 99%, по Витебской — 91,7%, по Гомельской — 90,2%, по Гродненской — 97,1%, по Минской — 83,9%, по Могилевской — 95,2%.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля 2013 года были введены дифференцированные тарифы на оплату электричества. Сейчас действует трехступенчатая система тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии и газа. Если потребление электроэнергии превышает максимальную норму в месяц по льготным тарифам, то оплата производится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Так, абоненты, проживающие в домах с электроплитами, оплачивают электроэнергию по тарифам для населения (субсидируемым) при ежемесячном потреблении до 250 кВт•ч. В домах с газовыми плитами по тарифам для населения оплачиваются объемы до 150 кВт•ч