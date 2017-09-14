Афиша этого уикенда предлагает сосредоточиться на саморазвитии: это и встреча с необычными людьми, и участие в мастер-классе вместе с ребенком, и поход на концерт. Также в эти выходные Витебск в очередной раз станет центром притяжения любителей гиревого спорта со всего мира.

DevBDay: День программиста

Витебское сообщество разработчиков программного обеспечения DevOWL приглашает отпраздновать свое 4-летие, а также День программиста. В честь этих событий организуют неформальную встречу, где каждый сможет рассказать о себе, своих проектах и интересах.

Детали и программа мероприятия — в группе .





Конференц-зал гостиницы «Лучеса», 15 сентября, 18.30, вход свободный.

«Першадрук»: документальный фильм о Франциске Скорине

Картину снимали в четырех странах: в Беларуси (Минск, Полоцк, Вилейка), Польше (Краков), Чехии (Прага) и России (Санкт-Петербург). Фильм показывает жизненный путь Франциска Скорины и приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания.

Показ ежедневно в 10.10 до 20 сентября, кинотеатр «Мир» (зал 1), билет — 50 копеек.

Необычные встречи: проект «Имена» и чаепитие в английском клубе

Выставка проекта «Имена» стартовала в мае в Минске, ее посетили более 2000 человек за 2 недели.

Главная цель проекта — построение сообщества равных и разных. 10 современных белорусских художников полгода общались с героями, о которых писали «Имена». В итоге появился масштабный арт-проект, в котором представлены инсталляции, раскрывающие важные социальные темы.

В Витебске свои работы продемонстрируют 6 участников проекта. Так, художник Кирилл Дёмчев представит инсталляцию своего перформанса «135 часов». Столько времени молодой человек пролежал, прикованный к кровати на выставке в Минске в прозрачном кубе площадью 8 кв. м — по белорусским медицинским нормам, это минимальный допустимый размер изоляционного бокса для одного человека.

Вы услышите аудиодневник Кирилла Демчева, в котором он рассказывает, что чувствует человек, который из-за тяжелой болезни не может распоряжаться своим телом.

Имена ( imenamag.by ) — онлайн-проект со встроенным сервисом для реализации общественно значимых проектов. Запущена 11 апреля 2016 года. Это первая в Беларуси медиаплощадка, которую на 100% финансируют читатели. Поддержать «Имена» вы также можете онлайн по этой ссылке .

Подробнее — в группах на Фейсбук и группе Вконтакте .





«Арт-пространство», ул. Толстого, 7, открытие выставки — 15 сентября, 19.00, вход свободный. Выставка будет работать в течение месяца, до 15 октября, каждый день с 11.00 до 19.00. Стоимость входного билета — любая сумма, которую вы сочтете возможным пожертвовать на работу проекта «Имена».

Для всех, кто желает потренировать свой английский в неформальной атмосфере, English Club at VZAP устраивает встречу с гостями из минского сообщества English Speaking Boss. В первой половине дня запланирована прогулка по городу. Затем, с 15.00 до 17.00, в арт-центре VZAP пройдут чаепитие и концерт с творческими номерами на английском.

Справки по телефону: +375 29 890−28−40 и в группе .





Арт-центр VZAP, 16 сентября с 15.00 до 17.00, билеты — от 2 до 5 рублей (пробное занятие бесплатно).

Мероприятия для всей семьи: мастер-классы и вечер музыки

Если вы еще не знаете про бесплатные творческие мастер-классы для детей в фойе у центрального входа ТЦ Greenцентр по выходным, то самое время принять в них участие. Так, в эту субботу с 15.00 до 17.00 пройдет открытое занятие по теме «Тестопластика. Роспись пряников. Аквагрим».

Если же вам ближе поход в ТРЦ «ТриО», то там с 11.00 до 13.00 в выходные можно бесплатно поучаствовать в играх в магазине FUNtastic. В субботу здесь предлагают сыграть в «Мышеловку»: по правилам, нужно обойти все препятствия и не попасться. В воскресенье ребятам предложат проверить меткость.

Устроить музыкальное кругосветное путешествие можно, отправившись в субботу в филармонию на программу «С миру по нотке». Дети будут изучать языки и традиции разных стран. Когда герои соберут «с миру по нотке», вернутся в родные музыкальные края.

Начало представления — 11.00, цена билета — 4 рубля. Повтор программы — 30 сентября.





«Любовь тебя найдет»: романтический концерт

Есть еще один повод заглянуть в филармонию на этой неделе, однако уже на эстрадный концерт для взрослых. Вокалисты Алена Папко, Надежда Драбо, Сергей Белоусов и инструменталисты Татьяна Мовля, Владислав Миценко исполнят популярные произведения современных авторов. Это «Выше облаков» и «Ноченька» Тины Кароль, классика «Всегда не могут быть рядом люди» и многие другие известные и любимые композиции.

Телефон кассы: +375 212 53-83-87.

Филармония, 15 сентября, 18.30, билеты: 6−7 рублей (для учащихся и студентов — 3 рубля).





Спорт: всемирная олимпиада по гиревому триатлону и футбольный матч

До 17 сентября включительно в игровом зале ЦСК около 200 атлетов из 20−25 стран мира будут состязаться в гиревом триатлоне — молодом виде спорта, основанном на подъеме дифференцированных по весу гирь в обычных и экстремальных условиях с разным регламентом времени.

Такая олимпиада пройдет в Витебске уже в третий раз. Мероприятие обещает быть масштабным и богатым на рекорды: ожидается участие белорусского «короля гирь», многократного чемпиона и рекордсмена мира в подъеме тяжестей Вячеслава Хоронеко. Почетным гостем олимпиады станет один из основоположников гиревого триатлона — 70-летний президент Международной федерации гиревых видов спорта Анатолий Ежов.

Кроме того, запланированы открытый чемпионат области по гиревому спорту и состязания на Кубок председателя облисполкома. Предварительно подтвердил свое участие и сам глава области Николай Шерстнев.

А еще более тысячи учащихся СШ № 46 и их родителей попытаются установить на этом турнире коллективный рекорд Гиннеса.



Николай Шерстнев во время соревнований по гиревому спорту.

15−17 сентября, ЦСК. Открытие — в 9.00 в пятницу.

На стадионе ЦСК 16 сентября в рамках 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоится матч между клубами «Витебск» и «Гомель».

Начало матча — в 18.00. Билеты: рубль — детский, 2 рубля — женский, 4 рубля — мужской.





Анонс: живой акустический концерт музыки барокко

Он пройдет 21 сентября в 19.00 в арт-центре VZAP (ул. Октябрьская, 2). Камерная музыка эпохи барокко в сочетании с поэзией позднего Ренессанса будет сопровождаться демонстрацией картин той эпохи — картины «зазвучат», а музыкальные произведения получат зрительные образы.

Детали — в группе .

Билеты можно приобрести в салоне «Дарья» (ул. Ленина, 19). Стоимость — 8 рублей (5 рублей — для школьников, студентов и зрителей старшего возраста).





Больше мероприятий можно найти на AFISHA.TUT.BY .