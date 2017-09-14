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Выставка проекта "Имена", День программиста, гиревой триатлон. Топ-7 событий в витебской афише
Афиша этого уикенда предлагает сосредоточиться на саморазвитии: это и встреча с необычными людьми, и участие в мастер-классе вместе с ребенком, и поход на концерт. Также в эти выходные Витебск в очередной раз станет центром притяжения любителей гиревого спорта со всего мира.
DevBDay: День программиста
Витебское сообщество разработчиков программного обеспечения DevOWL приглашает отпраздновать свое 4-летие, а также День программиста. В честь этих событий организуют неформальную встречу, где каждый сможет рассказать о себе, своих проектах и интересах.
Детали и программа мероприятия — в
«Першадрук»: документальный фильм о Франциске Скорине
Картину снимали в четырех странах: в Беларуси (Минск, Полоцк, Вилейка), Польше (Краков), Чехии (Прага) и России (Санкт-Петербург). Фильм показывает жизненный путь Франциска Скорины и приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания.
Необычные встречи: проект «Имена» и чаепитие в английском клубе
Выставка проекта «Имена»
Главная цель проекта — построение сообщества равных и разных. 10 современных белорусских художников полгода общались с героями, о которых писали «Имена». В итоге появился масштабный арт-проект, в котором представлены инсталляции, раскрывающие важные социальные темы.
В Витебске свои работы продемонстрируют 6 участников проекта. Так, художник Кирилл Дёмчев представит инсталляцию своего перформанса «135 часов». Столько времени молодой человек
Вы услышите аудиодневник Кирилла Демчева, в котором он рассказывает, что чувствует человек, который из-за тяжелой болезни не может распоряжаться своим телом.
Имена (
Подробнее — в группах на
Для всех, кто желает потренировать свой английский в неформальной атмосфере, English Club at VZAP устраивает встречу с гостями из минского сообщества English Speaking Boss. В первой половине дня запланирована прогулка по городу. Затем, с 15.00 до 17.00, в арт-центре VZAP пройдут чаепитие и концерт с творческими номерами на английском.
Справки по телефону: +375 29 890−28−40 и в
Мероприятия для всей семьи: мастер-классы и вечер музыки
Если вы еще не знаете про бесплатные творческие мастер-классы для детей в фойе у центрального входа ТЦ Greenцентр по выходным, то самое время принять в них участие. Так, в эту субботу с 15.00 до 17.00 пройдет открытое занятие по теме «Тестопластика. Роспись пряников. Аквагрим».
Если же вам ближе поход в ТРЦ «ТриО», то там с 11.00 до 13.00 в выходные можно бесплатно поучаствовать в играх в магазине FUNtastic. В субботу здесь предлагают сыграть в «Мышеловку»: по правилам, нужно обойти все препятствия и не попасться. В воскресенье ребятам предложат проверить меткость.
Устроить музыкальное кругосветное путешествие можно, отправившись в субботу в филармонию на программу «С миру по нотке». Дети будут изучать языки и традиции разных стран. Когда герои соберут «с миру по нотке», вернутся в родные музыкальные края.
«Любовь тебя найдет»: романтический концерт
Есть еще один повод заглянуть в филармонию на этой неделе, однако уже на эстрадный концерт для взрослых. Вокалисты Алена Папко, Надежда Драбо, Сергей Белоусов и инструменталисты Татьяна Мовля, Владислав Миценко исполнят популярные произведения современных авторов. Это «Выше облаков» и «Ноченька» Тины Кароль, классика «Всегда не могут быть рядом люди» и многие другие известные и любимые композиции.
Телефон кассы: +375 212 53-83-87.
Спорт: всемирная олимпиада по гиревому триатлону и футбольный матч
До 17 сентября включительно в игровом зале ЦСК около 200 атлетов из 20−25 стран мира будут состязаться в гиревом триатлоне — молодом виде спорта, основанном на подъеме дифференцированных по весу гирь в обычных и экстремальных условиях с разным регламентом времени.
Такая олимпиада пройдет в Витебске уже в третий раз. Мероприятие обещает быть масштабным и богатым на рекорды: ожидается участие белорусского «короля гирь», многократного чемпиона и рекордсмена мира в подъеме тяжестей Вячеслава Хоронеко. Почетным гостем олимпиады станет один из основоположников гиревого триатлона — 70-летний президент Международной федерации гиревых видов спорта Анатолий Ежов.
Кроме того, запланированы открытый чемпионат области по гиревому спорту и состязания на Кубок председателя облисполкома. Предварительно подтвердил свое участие и сам глава области Николай Шерстнев.
А еще более тысячи учащихся СШ № 46 и их родителей попытаются установить на этом турнире коллективный рекорд Гиннеса.
На стадионе ЦСК 16 сентября в рамках 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоится матч между клубами «Витебск» и «Гомель».
Анонс: живой акустический концерт музыки барокко
Он пройдет 21 сентября в 19.00 в арт-центре VZAP (ул. Октябрьская, 2). Камерная музыка эпохи барокко в сочетании с поэзией позднего Ренессанса будет сопровождаться демонстрацией картин той эпохи — картины «зазвучат», а музыкальные произведения получат зрительные образы.
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Афиша этого уикенда предлагает сосредоточиться на саморазвитии: это и встреча с необычными людьми, и участие в мастер-классе вместе с ребенком, и поход на концерт....
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