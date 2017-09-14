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Ярнбомбинг, модный маркет и легенды Лодочника. Как Гомель празднует День города

15.09.2017 08:01 — Разное | Tut.by  
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Развлекательные программы ждут гомельчан в каждом районе города. Завершатся гулянья в честь 875-летия Гомеля праздничными фейерверками, пишут «Гомельские ведомости».


15 СЕНТЯБРЯ

Цирк

19.00

Шоу-программа «Легенды старого лодочника»

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена

(ул. Советская, 16)

18.30 — 21.30

«Магия или наука, библионочь в стиле Хогвартс»

16 СЕНТЯБРЯ

ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ

Площадь им. Ленина

11.00 — 11.45

Открытие Дня города — музыкально-театрализованный пролог "ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ"

11.45 — 14.00

Республиканская народно-патриотическая Федерации профсоюзов Беларуси «МЫ — ВМЕСТЕ!» с участием звезд белорусской эстрады

14.00 — 15.00

Выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»

Сквер у памятника Кириллу Туровскому

11.00 — 14.00

Профсоюзная выставка «Отдых. Туризм. Оздоровление"в рамках республиканскойнародно-патриотической акции Федерации профсоюзов Беларуси «МЫ — ВМЕСТЕ!»

Двор и здание «Полеспечать» (ул. Билецкого)

11.00 — 23.00

«Проходной двор»

фестиваль городской культуры (микс-моды, музыки, еды и искусства):

В программе:

— выставка картин и арт-объектов;

— модный маркет;

— выступление музыкантов и ди-джеев;

— фут-корт, зона отдыха для гостей и другие развлечения.

ГОМЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ

(площадка возле медуниверситета, ул. Ланге, 5)

10.30 — 15.00

Интерактивная игровая площадка с различными спортивными зонами:

мастер-классы по различным видам спорта;

настольный теннис;

шахматы;

тренажеры по гребле;

хоккейная площадка для хоккея на роликах;

восточные единоборства

(Местный проезд Билецкого — Ланге)

10.00 — 15.00

Выставка автотранспорта.

Работа предприятий розничной торговли и общественного питания.

ГОМЕЛЬ ЦВЕТУЩИЙ

(ул. Ланге)

09.00 — 15.00

Выставка ландшафтного дизайна и кондитерских изделий.

ГОМЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫЙ — ГОМЕЛЬ БЕЗОПАСНЫЙ

(ул.Советская, ул. Ланге, ул. Билецкого)

09.00 — 15.00

Выставка специализированной техники:

— панорама специализированной техники МЧС;

-специализированная техника Гомельской пограничной группы;

Выставкаавтотранспорта:

— новинки автосалонов, эксклюзивные автомобили, автотюнинг.

Площадка у Музея истории Гомеля

(ул. Пушкина)

12.00 — 16.00

Презентация ведущих автосалонов и новинок автопрома.

Развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши для автолюбителей.

ГОМЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

(ул. Советская — ул. Крестьянская)

11.00 — 15.00

 

«Гомельской областной филармонии — 50» — поздравительная концертная программа.

Дефиле участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ».

ГОМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

(ул. Советская, Доска Почета)

11.00 — 15.00

Интерактивная выставка-презентация предприятий города

ГОМЕЛЬ МАСТЕРОВОЙ

(Сквер им. Громыко)

9.00 — 21.00

 

«На одной волне» — фестиваль уличного искусства:

- выступление уличных музыкантов, любительских театров; работают художники, шаржисты;

- литературно-музыкальная программа «Арт-кафе на Ирининской»;

Город мастеров;

Открытие локации «Рыжий Гомель!» — интерактивная площадка: клоуны, фото-сушка, флэш-моб «Рыжий ты и рыжий я», зона отдыха «Солнце», ярн-бомбинг — акция «875 петель»;

фотозоны «Эйнштейн» и «Сердце города».

Фест «Виноград Гомельщины»;

Экспериментальный проект Ассоциации детей и молодежи АСДЕМО «Солнечная и познавательная экология».

ГОМЕЛЬ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

(площадка возле фонтана у цирка)

11.00 — 12.10

12.00 — 16.00

Добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках информационной кампании «Касается даже тех, кого не касается»

IX областной праздник духовых оркестров «Фанфары Гомельщины» (выступление любительских духовых оркестров Гомельской области).

(пл. Восстания)

12.00 — 21.00

Работа предприятий розничной торговли и общественного питания.

Работа аттракционов.

Конкурс караоке от автомобильной компании «Lifan»

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

ГОМЕЛЬ ПЕЧАТНЫЙ

(Киевский спуск)

11.00 — 16.00

Выставочная панорама учреждений среднего образования:

«Все цветы тебе, любимый город»;

«До чего дошел прогресс»;

Выставка гербов городов-побратимов и города Гомеля;

выставка юбилейных учреждений образования;

площадка «Гостей праздника встречаем, хлебом-солью привечаем»;

площадка «Леди-районы»

Выставочная панорама полиграфических предприятий, СМИ Гомеля.

Выставка библиотечной сети Гомеля «Книгу города листая».

Проект Музея истории города Гомеля «Следы достоинства и славы» (отпечатки рук знаменитых людей города).

Тематическая выставка живописи и изделий декоративно-прикладного искусства.

Площадка возле областного дворца творчества детей и молодежи

12.00 — 18.00

Праздничная концертно-развлекательная программа:

— выступление творческих коллективов;

— «Мой модный Гомель»: модельное агентство M.Y.Studio представит показ коллекций известных торговых марок Беларуси;

— выступление творческих коллективов учреждения образования «Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи»

Центральная эстрада парка

12.00 — 18.00

Праздничная концертно-развлекательная программа:

— выступление творческих коллективов детских школ искусств;

— выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»

НАБЕРЕЖНАЯ р. СОЖ

ГОМЕЛЬ ЮНЫЙ

(от Лебяжьего пруда до детской площадки)

12.00 — 16.00

Интерактивно-выставочные зоны дошкольных учреждений образования:

игровой городок «Маленькая страна»;

детские фотозоны;

Работа аттракционов и розничной торговли.

(Лебяжий пруд)

12.00 — 16.00

Концертная площадка учреждений дошкольного и среднего образования

(от Лебяжьего пруда до Киевского спуска)

12.00 — 16.00

Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего образования

выставка картин «Гомельский вернисаж»;

мастер-классы на природе

ГОМЕЛЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ

(Киевский спуск)

12.00−22.00

Фестиваль еды и отдыха «GoodFood»;

Интерактивные зоны; мастер-классы поваров, конкурсы и розыгрыши; познавательный лекторий.

Выступление музыкальных коллективов, диджеев.

12.00

Гашение марки

ГОМЕЛЬ МОЛОДОЙ

(от Киевского спуска до Билецкого спуска)

12.00 — 16.00

Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования:

тематические зоны, презентации, выставки, интерактивные-программы.

Билецкий спуск

12.00 — 20.00

«Самый сильный гомельчанин»:

выставки, мастер-классы;

выступление спортсменов-экстремалов;

Скейтпарк

15.00 — 21.00

Городской скейт-фэст

Площадка у ресторана «Nemoclub»

12.00 — 22.00

«Городская модница» (отбор на городской конкурс «Маленькая гомельчанка»);

танцевальный фест «20 лет «Карагоду»;

выступление кавер-бендов («LILU», «Стары фальварак», «Ягоравагара» и др.);

программа радиостанции 107,4 FM и Первого городского телеканала с участием группы «Без билета».

22.00

Праздничный фейерверк

Гомель

 
Теги: Гомель
 
 
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Развлекательные программы ждут гомельчан в каждом районе города. Завершатся гулянья по поводу 875-летия Гомеля праздничными фейерверками.

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