Ярнбомбинг, модный маркет и легенды Лодочника. Как Гомель празднует День города

15 СЕНТЯБРЯ

Цирк

19.00 Шоу-программа «Легенды старого лодочника»

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Советская, 16)

18.30 — 21.30 «Магия или наука, библионочь в стиле Хогвартс»

16 СЕНТЯБРЯ

ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ Площадь им. Ленина

11.00 — 11.45 Открытие Дня города — музыкально-театрализованный пролог "ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ"

11.45 — 14.00 Республиканская народно-патриотическая Федерации профсоюзов Беларуси «МЫ — ВМЕСТЕ!» с участием звезд белорусской эстрады

14.00 — 15.00 Выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»

Сквер у памятника Кириллу Туровскому

11.00 — 14.00 Профсоюзная выставка «Отдых. Туризм. Оздоровление"в рамках республиканскойнародно-патриотической акции Федерации профсоюзов Беларуси «МЫ — ВМЕСТЕ!»

Двор и здание «Полеспечать» (ул. Билецкого)

11.00 — 23.00 «Проходной двор» фестиваль городской культуры (микс-моды, музыки, еды и искусства): В программе: — выставка картин и арт-объектов; — модный маркет; — выступление музыкантов и ди-джеев; — фут-корт, зона отдыха для гостей и другие развлечения.

ГОМЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ (площадка возле медуниверситета, ул. Ланге, 5)

10.30 — 15.00 Интерактивная игровая площадка с различными спортивными зонами: мастер-классы по различным видам спорта; настольный теннис; шахматы; тренажеры по гребле; хоккейная площадка для хоккея на роликах; восточные единоборства

(Местный проезд Билецкого — Ланге)

10.00 — 15.00 Выставка автотранспорта. Работа предприятий розничной торговли и общественного питания.

ГОМЕЛЬ ЦВЕТУЩИЙ (ул. Ланге)

09.00 — 15.00 Выставка ландшафтного дизайна и кондитерских изделий.

ГОМЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫЙ — ГОМЕЛЬ БЕЗОПАСНЫЙ (ул.Советская, ул. Ланге, ул. Билецкого)

09.00 — 15.00 Выставка специализированной техники: — панорама специализированной техники МЧС; -специализированная техника Гомельской пограничной группы; Выставкаавтотранспорта: — новинки автосалонов, эксклюзивные автомобили, автотюнинг.

Площадка у Музея истории Гомеля (ул. Пушкина)

12.00 — 16.00 Презентация ведущих автосалонов и новинок автопрома. Развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши для автолюбителей.

ГОМЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ (ул. Советская — ул. Крестьянская)

11.00 — 15.00 «Гомельской областной филармонии — 50» — поздравительная концертная программа. Дефиле участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ».

ГОМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ (ул. Советская, Доска Почета)

11.00 — 15.00 Интерактивная выставка-презентация предприятий города

ГОМЕЛЬ МАСТЕРОВОЙ (Сквер им. Громыко)

9.00 — 21.00 «На одной волне» — фестиваль уличного искусства: - выступление уличных музыкантов, любительских театров; работают художники, шаржисты; - литературно-музыкальная программа «Арт-кафе на Ирининской»; Город мастеров; Открытие локации «Рыжий Гомель!» — интерактивная площадка: клоуны, фото-сушка, флэш-моб «Рыжий ты и рыжий я», зона отдыха «Солнце», ярн-бомбинг — акция «875 петель»; фотозоны «Эйнштейн» и «Сердце города». Фест «Виноград Гомельщины»; Экспериментальный проект Ассоциации детей и молодежи АСДЕМО «Солнечная и познавательная экология».

ГОМЕЛЬ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ (площадка возле фонтана у цирка)

11.00 — 12.10 12.00 — 16.00 Добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках информационной кампании «Касается даже тех, кого не касается» IX областной праздник духовых оркестров «Фанфары Гомельщины» (выступление любительских духовых оркестров Гомельской области).

(пл. Восстания)

12.00 — 21.00 Работа предприятий розничной торговли и общественного питания. Работа аттракционов. Конкурс караоке от автомобильной компании «Lifan»

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

ГОМЕЛЬ ПЕЧАТНЫЙ (Киевский спуск)

11.00 — 16.00 Выставочная панорама учреждений среднего образования: «Все цветы тебе, любимый город»; «До чего дошел прогресс»; Выставка гербов городов-побратимов и города Гомеля; выставка юбилейных учреждений образования; площадка «Гостей праздника встречаем, хлебом-солью привечаем»; площадка «Леди-районы» Выставочная панорама полиграфических предприятий, СМИ Гомеля. Выставка библиотечной сети Гомеля «Книгу города листая». Проект Музея истории города Гомеля «Следы достоинства и славы» (отпечатки рук знаменитых людей города). Тематическая выставка живописи и изделий декоративно-прикладного искусства.

Площадка возле областного дворца творчества детей и молодежи

12.00 — 18.00 Праздничная концертно-развлекательная программа: — выступление творческих коллективов; — «Мой модный Гомель»: модельное агентство M.Y.Studio представит показ коллекций известных торговых марок Беларуси; — выступление творческих коллективов учреждения образования «Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи»

Центральная эстрада парка

12.00 — 18.00 Праздничная концертно-развлекательная программа: — выступление творческих коллективов детских школ искусств; — выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»

НАБЕРЕЖНАЯ р. СОЖ

ГОМЕЛЬ ЮНЫЙ (от Лебяжьего пруда до детской площадки)

12.00 — 16.00 Интерактивно-выставочные зоны дошкольных учреждений образования: игровой городок «Маленькая страна»; детские фотозоны; Работа аттракционов и розничной торговли.

(Лебяжий пруд)

12.00 — 16.00 Концертная площадка учреждений дошкольного и среднего образования

(от Лебяжьего пруда до Киевского спуска)

12.00 — 16.00 Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего образования выставка картин «Гомельский вернисаж»; мастер-классы на природе

ГОМЕЛЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ (Киевский спуск)

12.00−22.00 Фестиваль еды и отдыха «GoodFood»; Интерактивные зоны; мастер-классы поваров, конкурсы и розыгрыши; познавательный лекторий. Выступление музыкальных коллективов, диджеев.

12.00 Гашение марки

ГОМЕЛЬ МОЛОДОЙ (от Киевского спуска до Билецкого спуска)

12.00 — 16.00 Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования: тематические зоны, презентации, выставки, интерактивные-программы.

Билецкий спуск

12.00 — 20.00 «Самый сильный гомельчанин»: выставки, мастер-классы; выступление спортсменов-экстремалов;

Скейтпарк

15.00 — 21.00 Городской скейт-фэст

Площадка у ресторана «Nemoclub»

12.00 — 22.00 «Городская модница» (отбор на городской конкурс «Маленькая гомельчанка»); танцевальный фест «20 лет «Карагоду»; выступление кавер-бендов («LILU», «Стары фальварак», «Ягоравагара» и др.); программа радиостанции 107,4 FM и Первого городского телеканала с участием группы «Без билета».