Ярнбомбинг, модный маркет и легенды Лодочника. Как Гомель празднует День города

|
15 СЕНТЯБРЯ
|
Цирк
|
19.00
|
Шоу-программа «Легенды старого лодочника»
|
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
(ул. Советская, 16)
|
18.30 — 21.30
|
«Магия или наука, библионочь в стиле Хогвартс»
|
16 СЕНТЯБРЯ
|
ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ
Площадь им. Ленина
|
11.00 — 11.45
|
Открытие Дня города — музыкально-театрализованный пролог "ГОМЕЛЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ"
|
11.45 — 14.00
|
Республиканская народно-патриотическая Федерации профсоюзов Беларуси «МЫ — ВМЕСТЕ!» с участием звезд белорусской эстрады
|
14.00 — 15.00
|
Выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»
|
Сквер у памятника Кириллу Туровскому
|
11.00 — 14.00
|
Профсоюзная выставка «Отдых. Туризм. Оздоровление"в рамках республиканскойнародно-патриотической акции Федерации профсоюзов Беларуси «МЫ — ВМЕСТЕ!»
|
Двор и здание «Полеспечать» (ул. Билецкого)
|
11.00 — 23.00
|
«Проходной двор»
фестиваль городской культуры (микс-моды, музыки, еды и искусства):
В программе:
— выставка картин и арт-объектов;
— модный маркет;
— выступление музыкантов и ди-джеев;
— фут-корт, зона отдыха для гостей и другие развлечения.
|
ГОМЕЛЬ СПОРТИВНЫЙ
(площадка возле медуниверситета, ул. Ланге, 5)
|
10.30 — 15.00
|
Интерактивная игровая площадка с различными спортивными зонами:
мастер-классы по различным видам спорта;
настольный теннис;
шахматы;
тренажеры по гребле;
хоккейная площадка для хоккея на роликах;
восточные единоборства
|
(Местный проезд Билецкого — Ланге)
|
10.00 — 15.00
|
Выставка автотранспорта.
Работа предприятий розничной торговли и общественного питания.
|
ГОМЕЛЬ ЦВЕТУЩИЙ
(ул. Ланге)
|
09.00 — 15.00
|
Выставка ландшафтного дизайна и кондитерских изделий.
|
ГОМЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫЙ — ГОМЕЛЬ БЕЗОПАСНЫЙ
(ул.Советская, ул. Ланге, ул. Билецкого)
|
09.00 — 15.00
|
Выставка специализированной техники:
— панорама специализированной техники МЧС;
-специализированная техника Гомельской пограничной группы;
Выставкаавтотранспорта:
— новинки автосалонов, эксклюзивные автомобили, автотюнинг.
|
Площадка у Музея истории Гомеля
(ул. Пушкина)
|
12.00 — 16.00
|
Презентация ведущих автосалонов и новинок автопрома.
Развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши для автолюбителей.
|
ГОМЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
(ул. Советская — ул. Крестьянская)
|
11.00 — 15.00
|
«Гомельской областной филармонии — 50» — поздравительная концертная программа.
Дефиле участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ».
|
ГОМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
(ул. Советская, Доска Почета)
|
11.00 — 15.00
|
Интерактивная выставка-презентация предприятий города
|
ГОМЕЛЬ МАСТЕРОВОЙ
(Сквер им. Громыко)
|
9.00 — 21.00
|
«На одной волне» — фестиваль уличного искусства:
- выступление уличных музыкантов, любительских театров; работают художники, шаржисты;
- литературно-музыкальная программа «Арт-кафе на Ирининской»;
Город мастеров;
Открытие локации «Рыжий Гомель!» — интерактивная площадка: клоуны, фото-сушка, флэш-моб «Рыжий ты и рыжий я», зона отдыха «Солнце», ярн-бомбинг — акция «875 петель»;
фотозоны «Эйнштейн» и «Сердце города».
Фест «Виноград Гомельщины»;
Экспериментальный проект Ассоциации детей и молодежи АСДЕМО «Солнечная и познавательная экология».
|
ГОМЕЛЬ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
(площадка возле фонтана у цирка)
|
11.00 — 12.10
12.00 — 16.00
|
Добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках информационной кампании «Касается даже тех, кого не касается»
IX областной праздник духовых оркестров «Фанфары Гомельщины» (выступление любительских духовых оркестров Гомельской области).
|
(пл. Восстания)
|
12.00 — 21.00
|
Работа предприятий розничной торговли и общественного питания.
Работа аттракционов.
Конкурс караоке от автомобильной компании «Lifan»
|
ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
|
ГОМЕЛЬ ПЕЧАТНЫЙ
(Киевский спуск)
|
11.00 — 16.00
|
Выставочная панорама учреждений среднего образования:
«Все цветы тебе, любимый город»;
«До чего дошел прогресс»;
Выставка гербов городов-побратимов и города Гомеля;
выставка юбилейных учреждений образования;
площадка «Гостей праздника встречаем, хлебом-солью привечаем»;
площадка «Леди-районы»
Выставочная панорама полиграфических предприятий, СМИ Гомеля.
Выставка библиотечной сети Гомеля «Книгу города листая».
Проект Музея истории города Гомеля «Следы достоинства и славы» (отпечатки рук знаменитых людей города).
Тематическая выставка живописи и изделий декоративно-прикладного искусства.
|
Площадка возле областного дворца творчества детей и молодежи
|
12.00 — 18.00
|
Праздничная концертно-развлекательная программа:
— выступление творческих коллективов;
— «Мой модный Гомель»: модельное агентство M.Y.Studio представит показ коллекций известных торговых марок Беларуси;
— выступление творческих коллективов учреждения образования «Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи»
|
Центральная эстрада парка
|
12.00 — 18.00
|
Праздничная концертно-развлекательная программа:
— выступление творческих коллективов детских школ искусств;
— выступление участников IX областного праздника духовых оркестров «ФАНФАРЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ»
|
НАБЕРЕЖНАЯ р. СОЖ
|
ГОМЕЛЬ ЮНЫЙ
(от Лебяжьего пруда до детской площадки)
|
12.00 — 16.00
|
Интерактивно-выставочные зоны дошкольных учреждений образования:
игровой городок «Маленькая страна»;
детские фотозоны;
Работа аттракционов и розничной торговли.
|
(Лебяжий пруд)
|
12.00 — 16.00
|
Концертная площадка учреждений дошкольного и среднего образования
|
(от Лебяжьего пруда до Киевского спуска)
|
12.00 — 16.00
|
Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего образования
выставка картин «Гомельский вернисаж»;
мастер-классы на природе
|
ГОМЕЛЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
(Киевский спуск)
|
12.00−22.00
|
Фестиваль еды и отдыха «GoodFood»;
Интерактивные зоны; мастер-классы поваров, конкурсы и розыгрыши; познавательный лекторий.
Выступление музыкальных коллективов, диджеев.
|
12.00
|
Гашение марки
|
ГОМЕЛЬ МОЛОДОЙ
(от Киевского спуска до Билецкого спуска)
|
12.00 — 16.00
|
Интерактивно-выставочные зоны учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования:
тематические зоны, презентации, выставки, интерактивные-программы.
|
Билецкий спуск
|
12.00 — 20.00
|
«Самый сильный гомельчанин»:
выставки, мастер-классы;
выступление спортсменов-экстремалов;
|
Скейтпарк
|
15.00 — 21.00
|
Городской скейт-фэст
|
Площадка у ресторана «Nemoclub»
|
12.00 — 22.00
|
«Городская модница» (отбор на городской конкурс «Маленькая гомельчанка»);
танцевальный фест «20 лет «Карагоду»;
выступление кавер-бендов («LILU», «Стары фальварак», «Ягоравагара» и др.);
программа радиостанции 107,4 FM и Первого городского телеканала с участием группы «Без билета».
|
22.00
|
Праздничный фейерверк
Комментарии