Существует расхожее мнение, что всё самое лучшее в стране концентрируется в столице. Действительно, в Минске чуть ли не каждый месяц открываются новые заведения, проводятся самые разные фестивали, выставки, лекции, концерты… Также принято думать, что в столице больше возможностей для работы, карьерного роста и материального благополучия, ведь именно здесь сосредоточен весь значимый бизнес.

Люди чаще стремятся попасть столицу из регионов, а не наоборот. Однако некоторые белоруски со столичной пропиской принимают сознательное решение променять широкие проспекты столицы на улочки областных центров.

Трое минчанок рассказывают о своём опыте переезда в регионы — позитивном и не очень.

Минск — Москва — Брест: Алина, живёт в Бресте 4 года





На момент принятия решения о переезде в Брест я жила в Москве три года, работала менеджером в сфере культуры. Переехать решила из-за работы, так случилось, что проект, который я вела, реализовывался именно в Бресте. Впервые в этот город я приехала в конце 2012-го года, мы организовывали семинар, связанный с Брестской крепостью. Потом где-то полгода я приезжала по работе раз или два в месяц, каталась из Москвы в Минск, а потом из Минска — в Брест. Первое время Брест воспринимался как какой-то санаторий: после темпа жизни в Москве казалось, что в Бресте люди вообще не спешат и живут в очень расслабленном ритме.

Запомнился один эпизод, который меня очень тронул. Мы были на встрече в Горисполкоме, и зашли в столовую пообедать. Там мы увидели толпу переодетых мужчин, чиновников, которые старательно репетировали поздравления для женщин к 8 марта. Это было искренне и как-то человечно. В Москве чиновник — это образ жёсткого, номенклатурного человека, а здесь эти люди так старались и репетировали, что меня это всё очень умилило.

Я часто ездила в Брест, расширялся мой круг общения, я вливалась в местное сообщество вокруг независимого театра «Крылы халопа». Я увидела, что здесь тоже есть какая-то жизнь и активные люди, которые занимаются интересными вещами. Как раз тогда у меня накопилась усталость от жизни в Москве, от этого непростого всё-время-в-разъездах режима. И я подумала: а почему бы не переехать в Брест? В рамках этого проекта у нас была возможность арендовать рабочее жильё, то есть условия были как нельзя лучше. Я решила попробовать пожить в Бресте, хотя и была первое время настолько не уверена в этом решении, что два месяца платила за пустующую квартиру в Москве.

После переезда я сразу купила велосипед. У меня началась размеренная спокойная жизнь. Я наслаждалась теплой осенью — очень было ощутимо, что этот город южнее Минска или Москвы. Я много общалась с людьми, жила недалеко от центра, все передвижения были или пешком, или на велосипеде. После Москвы, с её пробками и угрюмыми лицами в транспорте, когда ты едешь в одну сторону минимум час, я чувствовала невероятный комфорт.

А ещё я с удивлением обнаружила, что у меня появилось много времени за счёт того, что я больше не тратила его на дорогу. И пришлось прямо придумывать, чем это время занять. Я пошла на йогу, на которую в Москве у меня никогда не оставалось сил, начала ходить в бассейн, много передвигаюсь на велосипеде.





Брест — это город, который очень быстро развивается. Может быть, чуть медленнее, чем Минск, но он однозначно в одном тренде со столицей. За четыре года моей жизни здесь появилось больше независимых площадок, которые ведут галерейную или театральную жизнь, здесь регулярно проводятся семинары и встречи. А ещё, конечно, помогает и то, что если захочется каких-то уж очень масштабных культурных развлечений, то дороги открыты: можно съездить в Минск, в Варшаву, в Прагу… Брест находится на перекрёстке, ночь езды — и можно быть уже в другой стране и в другом окружении.

Конечно, сложно сравнивать культурную жизнь Бреста с Москвой или Минском по уровню событий, но в небольшом городе есть и свои плюсы. Если что-то интересное происходит в Бресте, то можно быть точно уверенной, что попадёшь туда, в то время как в Москве стопроцентно попасть можно лишь на то мероприятие, в организации которого участвуешь сама. В Москве есть иллюзия, что хочется попасть на целый ряд событий, но в итоге из-за загрузки на них просто не остаётся сил и времени. А ещё в небольшом городе сильнее ощущаешь важность собственной деятельности, выхлоп любой активности намного больше, чувствуешь, что делаешь вклад в общее развитие, меняешь что-то на уровне города.

В какой-то момент жизни в Бресте я почувствовала себя так комфортно, что решила обменять квартиру в Минске на жильё здесь. Получилось продать квартиру на окраине столицы, в спальном районе, и купить в центре Бреста. И когда я покупала, многие удивлялись и переспрашивали: «Вы в Минске продали ради Бреста?». На всех этапах регистрации у меня уточняли, что случилось, почему же я решила переехать из Минска, ведь большинство людей, наоборот, мечтают иметь столичную прописку.

Мне кажется, это общее заблуждение, что всем нужно ехать в Минск, что в столице для всех больше возможностей. Люди переезжают из одних областных центров в другие, внутренняя миграция по Беларуси существует не только в сторону центра. Например, в Бресте много людей из Витебска, потому что в Витебске есть технологический университет, но выпускники, получая образование дизайнеров и художников, не могут найти работу в Витебске, а в Бресте известное швейное производство, и они хорошо устраиваются именно в здесь.





Если пообщаться с людьми в какой-нибудь Польше или Германии, то легко заметить, что для них переезд в другой город из-за работы — это обычное дело. У белорусов же есть какая-то тяга к стабильности и спокойствию, и не такая высокая мобильность. Хотя ведь нет ничего страшного в том, чтобы пробовать, менять, искать город, который по душе и максимально подходит по ритму. Сейчас всё меняется, можно работать удалённо, физическое присутствие в офисе вовсе не обязательно для многих типов работы. Поэтому не стоит бояться — если есть город, который вам нравится, то нужно искать разные возможности, вполне вероятно, что получится или найти что-то на месте, или работать удаленно.

Минск — Гродно — Минск: Анна, жила в Гродно 1 год





Я вернулась в Минск недавно, в марте. До этого год провела в Гродно — поехала к парню, которого туда сослали по работе, он тоже минчанин.

На момент переезда работы у меня не было, как раз закончилось распределение на Беларусьфильме, откуда я так сильно хотела сбежать, что сбежала аж за 300 км. Когда переехала, первый месяц честно ходила по всем собеседованиям, брали и копирайтером, и маркетологом, и PR-щиком, и 3 в одном, но все за 300 баксов. Это, видимо, какая-то универсальная гродненская такса. Расклад, не устраивал, так что в какой-то момент поиски я забросила. А потом работа нашла меня сама: по рекомендации подруги меня взяли в московское агентство, которое занимается PR для технологических компаний. Вся команда разбросана по городам России и Беларуси, работа удаленная. Для меня это был идеальный вариант.

Когда я только переехала, мы жили в аналоге минских Шабанов, в маленькой неуютной квартирке, но первые впечатления от Гродно не были плохими. Мне было любопытно пожить в другом городе, дистанцироваться от родителей, начать строить серьезные отношения — до этого парень уже жил год в Гродно, поэтому виделись мы максимум раз в неделю. Вообще, это не самый плохой город для жизни в Беларуси, там, как минимум, красиво. Первое время я была такой восторженной зевакой, которая при любом удобном случае изучает окрестности. Потом мы переехали в более приятную квартиру в хорошем месте, я освоилась и как-то расслабилась. Что меня в Гродно подкупало — это Неман и лес почти в центре города. Всегда можно было отхватить немножко дзена. А еще мне там очень нравился главный рынок, почему-то он мне напоминал Динамо из 90-х со смешной рекламой по громкоговорителю, общительными продавцами и какой-то атмосферой праздника.





Но примерно через полгода чары спали, и Гродно превратился в тыкву. Стало остро не хватать друзей, родных, я поняла, что ритм жизни совсем не мой: все слишком медленное. Когда приезжала в Минск, получала удовольствие даже от метро. Кстати, в Минск мы ездили довольно часто, так что не могу сказать, что чувствовала себя в полной изоляции. И все-таки неприятно, когда даже кофе выпить днем во всем городе не с кем.

У меня там было непривычно много времени наедине с собой, заполняла долгими прогулками, велосипедом, книгами, фильмами. Из серьезных развлечений был тренажерный зал, «Мозгобойня», которую открыли уже перед отъездом, и постоянный мониторинг лоукостов.

Я очень скучала по минской движухе, тут мы ходим потанцевать, на концерты какие-то среди недели можем вырваться, в аквапарк тот же, верхом я часто ездила. В Гродно с этим туго — один относительно приемлемый бар, который работает до 2-ух ночи, кино, ну и всё. Заведения очень рано закрываются, людей на улице после 22.00 нет. Может, мы там не попали в какую-то струю, не нашли всего этого, но впечатление сложилось такое.

А вот Гродненцы очень любят свой город, и большинство из тех, с кем я общалась, не были особо удивлены, что мы туда переехали. Они вообще не самого высокого мнения о Минске.





Я никогда не думала о Гродно как о конечном пункте своего пребывания, хотя «ссылка» вполне могла затянуться надолго. И все-таки звезды сложились благополучно, парня снова перевели в Минск. Мы переехали ровненько к его дню рождения, и первым делом созвали всех друзей — 18 человек в небольшой квартире! Я обожаю гостей, в Гродно этого не хватало.

Сейчас я не жалею о том, как прошел этот год. Как минимум, после него я поняла, что очень люблю Минск. Теперь я просто чувствую, что я на своем месте, дома.

Минск — Гомель: Ирина, живёт в Гомеле 3 месяца

Я живу в Гомеле больше трёх месяцев, и такое ощущение, что я только недавно, буквально на этой неделе, по-настоящему осознала, что всё серьёзно и моя жизнь теперь будет проходить здесь. До этого мне казалось, что это такое очередное забавное приключение, у меня есть опыт жизни в Вильнюсе, Риге, Ереване… Для меня было скорее нетипично жить много лет в одном городе, Минске, и подсознательно я догадывалась, что скоро куда-то перееду. Но что это будет Гомель, я вряд ли могла представить. И если раньше все мои перемещения имели чёткий срок окончания, потому что были связаны с учёбой и стажировкой, то теперь я пытаюсь привыкнуть к мысли, что могу задержаться в Гомеле надолго.



Фото: Елена Ивашутич

Причин для переезда было две. Первая и ключевая — это желание быть рядом с любимым человеком, которому предложили хорошую работу в Гомеле. Он переехал из Минска первым. Вторая причина — это работа. Так получилось, что на прежнем месте у меня заканчивался контракт, и я знала, что продлевать его не буду. Я больше трёх лет проработала в области ивент-менеджмента и поняла, что совершенно для этой работы не подхожу. Я интроверт, и большие объёмы коммуникации с людьми вместе с необходимостью постоянно быть на виду — это то, что меня убивало. Не буду вдаваться в детали, но здоровее после трёх лет не на своём месте я не стала.



Фото: Елена Ивашутич

Я начала активно искать работу и в настройках на rabota.tut.by указала Гомель как вариант локации. И, совершенно неожиданно, я нашла действительно хорошую вакансию! Сейчас я живу в Гомеле и работаю маркетологом в IT-компании. Был ещё вариант удалённого труда, связанный с переводами и редактурой текстов, но я рада, что получилось устроиться в офис. Всё-таки общение с коллегами — это хоть какая-то социализация, как раз в тех объёмах, которые мне комфортны.

Три месяца в новом городе — это недостаточный для формирования однозначного мнения срок. Из несомненных плюсов: мы можем позволить себе снимать квартиру в центре города в пяти минутах ходьбы от шикарного парка, здесь у меня больше свободного времени и есть возможность заниматься спортом, следить за питанием и много ходить пешком. На выходных мы вообще не пользуемся транспортом, потому что всё в шаговой доступности. Расположенный на юге Гомель, как оказалось, ощутимо теплее Минска, и когда вся лента фэйсбука пестрила записями о лете, которого не было, и фотографиями людей в куртках, мы тут гуляли в майках и наслаждались солнышком. А недавно я была в Минске, ехала в метро с вокзала на Площадь Якуба Коласа и вдруг осознала, какой же это шумный вид транспорта — метро! Раньше я об этом даже не задумывалась, а в Гомеле, получается, мои уши так «очистились» от шумового загрязнения, что я стала чувствительна к таким вещам.

Если говорить о минусах Гомеля, то, конечно, периодически на меня накатывает тоска по родному городу, по масштабам, по друзьям… Самое ценное, что пришлось оставить в Минске — это моё социальное окружение, именно люди, а во-вторых — это культурная жизнь, которая в Гомеле намного скромнее. Первое время я недоумевала, как такое возможно, что в кинотеатрах идут всего три-четыре фильма, и никаких ретроспектив или авторского кино, сплошные мультики и блокбастеры. Пришлось привыкать к домашним кинопросмотрам. Хотя, если быть уж совсем честной, то и в Минске я не была такой уж тусовщицей, однако ценила саму возможность выбрать между лекцией об искусстве, концертом интересной группы или экспериментальным спектаклем. Было важно это ощущение, что что-то происходит и жизнь бурлит, пусть и без меня. В Гомеле же пока я не особо знаю даже, где искать информацию о таких мероприятиях, хотя, возможно, не очень-то и хочу.



Фото: Елена Ивашутич

Пока я заметила закономерность, что больше месяца в Гомеле без поездок в Минск — и мне становится как-то не по себе. Но вся прелесть в том, что три часа в удобнейшем поезде — и я снова в родном городе! Провожу там выходные, встречаюсь с друзьями, мы куда-то ходим, что-то смотрим, я получаю максимум насыщенной жизни столицы и радостно возвращаюсь обратно в спокойный Гомель. Как-то после такой поездки в Минск мне стало казаться, что люди в Гомеле очень медленные, что всё заторможено, и меня это раздражало. А мой парень гениально сформулировал «Тебе нужно постичь гомельский дзен». Через пару дней я шла пешком с работы, был чудесный летний вечер и я вдруг поняла, что мне так хорошо и спокойно, как очень давно не было. Думаю, это он и был - гомельский дзен.

Когда я переезжала, у меня в голове вообще не было слова «провинция» применительно к Гомелю. До этого я часто сюда ездила, мы много гуляли, и если разница с Минском и ощущалась, то не такая уж существенная. Однако сами гомельчане, на мой взгляд, как-то недооценивают родной город, и называют его не самыми хорошими словами. Когда я оформляла зарплатную карточку, сотрудница банка несколько раз переспросила, почему я, человек с минской пропиской, вдруг оказалась в «этой деревне». Владельцы нашей квартиры тоже были очень удивлены, что аж целых два человека из столицы решили сюда переехать. Но я на своём опыте убедилась, что в областном центре можно найти хорошую работу с условиями и перспективами не хуже, чем в столице. Поэтому, особенно молодым людям после окончания университета, я бы советовала не ограничивать область поиска работы Минском — вполне возможно, что за пределами столицы тоже могут найтись хорошие возможности.