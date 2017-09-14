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БАТЭ вернулся в Беларусь из Белграда

15.09.2017 08:36 — Разное | Tut.by  
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БАТЭ вернулся в Беларусь из Белграда. Сразу по завершении лигоевропейского матча против «Црвены Звезды» административно-тренерский штаб и игроков БАТЭ ждало получасовое автобусное путешествие в международный белградский аэропорт имени Николы Теслы. Там «желто-синие» быстро прошли все формальности и отправились к воротам А1 — коротать время до рейса на Минск, сообщает пресс-служба 13-кратных чемпионов Беларуси.

Рейс прошел без происшествий. В 2.30 самолет CRJ-200 авиакомпании «Белавиа» оторвался от земли и через 1 час 40 минут приземлился в Национальном аэропорту «Минск». Там «желто-синие» не менее стремительно прошли паспортный и таможенный контроль, получили багаж и направились по домам.

Сегодня команда Александра Ермаковича получила заслуженный выходной, а уже завтра ребята начнут подготовку к чемпионатному поединку против «Ислочи» из Минского района, который состоится в понедельник, 18 сентября, на стадионе ФК «Минск» в 19.45.

Фото: fcbate.by






 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня команда Александра Ермаковича получила заслуженный выходной, а уже завтра ребята начнут подготовку к чемпионатному поединку против "Ислочи".

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