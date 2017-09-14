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БАТЭ вернулся в Беларусь из Белграда
БАТЭ вернулся в Беларусь из Белграда. Сразу по завершении лигоевропейского
Рейс прошел без происшествий. В 2.30 самолет CRJ-200 авиакомпании «Белавиа» оторвался от земли и через 1 час 40 минут приземлился в Национальном аэропорту «Минск». Там «желто-синие» не менее стремительно прошли паспортный и таможенный контроль, получили багаж и направились по домам.
Сегодня команда Александра Ермаковича получила заслуженный выходной, а уже завтра ребята начнут подготовку к чемпионатному поединку против «Ислочи» из Минского района, который состоится в понедельник, 18 сентября, на стадионе ФК «Минск» в 19.45.
Фото: fcbate.by
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Сегодня команда Александра Ермаковича получила заслуженный выходной, а уже завтра ребята начнут подготовку к чемпионатному поединку против "Ислочи".
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