В конце рабочей недели (как всё достало-то, да?) мы будем публиковать тексты, в которых есть противоядие к «агульнай млявасцi і абыякавасці да жыцця». Ироничные мысли о мужчинах и женщинах, а также обо всём, что их окружает — в колонке Татьяны Сулимовой «Не в эфире сказано» Татьяна Сулимова: — Много лет я работала в FM-эфире. И у меня была тетрадь: пока звучали песни, я записывала туда свои мысли, чтобы выпалить на коде всё это и торопливо вписаться к началу текста следующей музыкально-песенной композиции. В результате собралось несколько тетрадей с записями. И когда вдохновение меня покидало, я просто открывала одну из них и цитировала себя прошлую. Некоторые мысли захотелось развить, так я стала блогером, автором текстов и собственной книги «Послушайте что!». Теперь с удовольствием буду делиться с читательницами LADY всем тем, что не вошло в эфир, но стоит того, чтобы об этом сказать. Возможно, вы даже услышите музыку во время чтения моих колонок. Не мудрено!

Вообще, нужно было бы сразу сказать, что я говорю о всяких детях. Уже имеющихся, еще не родившихся. И о тех, которые уже никогда не появятся на свет. Ничего трагичного, просто годы. И, как говорила героиня сериала «Секс в большом городе» Миранда: «Времени не так много. У меня, наверное, осталось всего миллион жизнеспособных яйцеклеток».

Нужно ли женщине отдать ситуацию на откуп случаю? Поступить так, как рекомендуют курсы ведических жен — сиди и жди. Как говорил мне один просветленный массажист: «Женщина — почва. Она должна быть готова принять, но не действовать».

Или все-таки — на охоту. Найти логово, расставить капканы и тогда уже ждать, держа аптечку наготове, чтоб ранку своевременно обработать, а то мало ли.

Так как? Постараюсь сама сейчас в этом разобраться.

В годы молодые, конечно, так вопрос не стоит. Многое решает среда. Институт, вечеринки, сельхозработы. Все это способствует возникновению временных связей, которые иногда перерастают в постоянные союзы. А нет… Так завтра новые вечеринки, курсы, поездки.

Некоторым так и повезло, найти своего человека еще в молодости. Раз и на всю жизнь. Правда и здесь есть опасность, что спустя годы, обнаружится полное несовпадение эволюционного жизненного пути. Так ведь бывает с молодыми парами, где он решает делать карьеру, она растить детей, но в один хороший момент оказывается, что со своими супами, школами да уроками, женщина перестает быть интересной успешному супругу. А у него — да! Все возможности получить любовь и ласку молодых и амбициозных дев. И начинаются упреки в несостоятельности. Но он ведь сам хотел этого. Так, спустя годы сидения в гнездах, вылетают на свет домашние птички. И порой оказывается, что они не растеряли свои таланты. Открывают бизнес или идут на работу. Смотришь, муж уже глаза округлил: «А ты, старушка, еще о-го-го!» Но это силу нужно иметь. Силу женской воли. Потому что некоторые девочки, оказавшись в такой ситуации, просто начинают злоупотреблять алкоголем. Я знаю не одну пьщую домохозяйку. А внешне ведь все выглядит благополучно.





Из ранних браков, мне известно несколько успешных творческих и бизнес-тандемов. Где муж и жена равноценные партнеры, уважающие друг друга. Но я, честно скажу, это скорее редкое исключение. Так что, хорошо, если повезло закрыть вопрос с обретением партнера в молодости. Но, если нет, то это нормально.

По моему мнению. А оно вполне может быть и ошибочным. Так что спорьте! Так вот, по моему мнению, то, какой именно мужчина ей нужен женщина понимает не в восемнадцать, и не в двадцать пять. Может, после тридцати. Когда уже определилась с тем, кто она сама есть. Тогда-то и проще найти себе того самого. И сложнее. Потому что среда уже не та. Не те гормоны. Жизнь стала стабильной. А в такой ситуации круг общения сужается. Так что, если просто ходить на вечеринки, сидеть и ждать, вряд ли что-то высидится путное. Зная еще, наших белорусских мужчин с нордическим темпераментом. Так и просидишь.

Но, кто сказал, что нужно пустить такой важный вопрос на самотек. Вот, правда, не решите же вы оставить важный рабочий отчет на волю небес. Особенно, если сроки горят. День и ночь будете трудиться над ним. Потом корректировать. Ошибки же — часть процесса. И уж точно не устыдитесь, если обнаружится ляп. Исправила и сдала. Гора с плеч, жди повышения по службе или научную степень.

И я вам сейчас с удовольствием расскажу Натусину историю.





А решила Натуся выйти замуж. Плевать, что сорокет за плечами, решила не просто замуж, а так, как ей нужно замуж. За состоятельного, интеллигентного и склонного к подкаблучному образу жизни иностранца. Только где его взять? Здесь хочу обратить внимание, что Натуся была женщина-ученый. В самом прямом смысле. Собрала все свои труды, пошла к руководству кафедры и доложила, что с этого самого дня будет принимать активное участие во ВСЕХ международных конференциях. Купила чемодан, шляпу, чулки и… поехала. Свои выступления на этих научных собраниях Натусик честно называла — пять минут позора. Но зато потом случался банкет, где в кругу ученых мужей она задорно отплясывала рок-н-ролл. Таких горячих дамочек те не часто встречали, потому через годик у Натуси уже не было отбоя от кавалеров. Попробовала она пожить с французским мужем. Не понравилось. Ушла к немцу. Так и счастлива до сих пор. Наука от ее ухода немного потеряла. Ну и шут с ней. Там и без Натуси полно светлых голов. А ее ума как раз хватило на то, чтобы все в своей женской жизни правильно организовать.

Моя приятельница Лора, не стесняясь, обратилась в международное брачное агентство и нашла свое счастье в Милане. А Леночка просто сказала: «Мужчина без денег — не мой вариант… «И вышла за олигарха. Как это у нее получилось? Никому не рассказывает. А у Ксюши два мужа: один в Лондоне, другой в Москве. Оба хорошие. Тот, что в Лондоне более официальный. Московский помоложе и игривее.

Чего только на свете не бывает?! Но, знаете, бывает это только с теми, кто движется по выбранному маршруту. Активненько так, раздвигая локоточками обстоятельства и соперниц. Зная, что уныние — грех большой, я склонна недолюбливать женское нытье по поводу одиночества или жизни «не с тем человеком».

Давай, дорогая, вставай! Сколько там яйцеклеток осталось? Они еще могут превратиться в того, кто скажет тебе: «Ма-ма!» А ему: «Па-па!»

И за это счастье стоит побороться.