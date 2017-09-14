|
"Жидкие" кошки и крокодил против азартных игр. В Гарварде вручили Шнобелевские премии
В Гарвардском университете (США) состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевских премий. Ученые получили награды за уточнение вещества кошек, способ уменьшения храпа и то, как крокодил влияет на страсть человека к азартным играм. Об этом
Наиболее «востребованным» в современной науке в ходе церемонии было признано исследование физика Марка-Антуана Фардина «О реологии кошек». В нем ученый доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ».
Как утверждалось в его теоретическом трактате, кошки «технически» могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать форму емкости, в которой они находятся. При этом более взрослые кошки, как отмечал ученый, «растекаются» быстрее, чем котята.
Вторую по значимости Шнобелевскую премию — премию мира — организаторы церемонии вручили швейцарской команде ученых. Они выяснили, что игра на музыкальном духовом инструменте аборигенов Австралии, диджериду, облегчает симптомы обструктивного апноэ сна — частых остановок дыхания во сне — и уменьшает храп. Это, как утверждают исследователи, может быть связано с положительным эффектом занятий с диджериду на мышцы языка и сокращением в связи с этим «жировых подушек» в горле.
Согласно результатам исследования мозга испытуемых, была определена область, называемая «базальными ганглиями». Именно она, как уверены ученые, является «нервным эпицентром отвращения к сыру».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шнобелевская (Антинобелевская) премия традиционно присуждается за научные достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься".
|
Архив (Разное)
Комментарии