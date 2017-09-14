В Гарвардском университете (США) состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевских премий. Ученые получили награды за уточнение вещества кошек, способ уменьшения храпа и то, как крокодил влияет на страсть человека к азартным играм. Об этом пишет РБК.



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Шнобелевская (Антинобелевская) премия традиционно присуждается за научные достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься». Награда была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». С 1999 года премия вручается в 10 областях — часть номинаций совпадают с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. При этом награды победители получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.

Наиболее «востребованным» в современной науке в ходе церемонии было признано исследование физика Марка-Антуана Фардина «О реологии кошек». В нем ученый доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ».

Как утверждалось в его теоретическом трактате, кошки «технически» могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать форму емкости, в которой они находятся. При этом более взрослые кошки, как отмечал ученый, «растекаются» быстрее, чем котята.

Вторую по значимости Шнобелевскую премию — премию мира — организаторы церемонии вручили швейцарской команде ученых. Они выяснили, что игра на музыкальном духовом инструменте аборигенов Австралии, диджериду, облегчает симптомы обструктивного апноэ сна — частых остановок дыхания во сне — и уменьшает храп. Это, как утверждают исследователи, может быть связано с положительным эффектом занятий с диджериду на мышцы языка и сокращением в связи с этим «жировых подушек» в горле.



Этот подход уже набирает популярность среди пациентов — один из авторов исследования решился работать в качестве «терапевтического диджериду-инструктора» и уже обучил этому методу около 2,5 тыс. страдающих от этих симптомов больных.



Награда по экономике, в свою очередь, досталась автору исследования о том, как контакт с живым крокодилом влияет на желание человека играть в азартные игры. Для этого он провел эксперимент, в котором его участникам предлагалось делать ставки в электронной версии слот-машины. При этом некоторым из испытуемых перед тем, как сделать ставки, ученый давал подержать в руках метрового крокодила.



Другими лауретами Шнобелевской премии стали французские нейробиологи, которые первыми идентифицировали «мозговые цепи, лежащие в основе ненависти к сыру». Во время того, как участники эксперимента лежали в МРТ-сканере, ученые просили их понюхать чеддер, козий сыр и швейцарский грюйер.

Согласно результатам исследования мозга испытуемых, была определена область, называемая «базальными ганглиями». Именно она, как уверены ученые, является «нервным эпицентром отвращения к сыру».​​

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