Регина Тодоренко — популярная украинская телеведущая и певица, хорошо известная белорусам по передаче о путешествиях «Орел и Решка». Почти каждые выходные Регина вместе со съемочной группой и соведущим отправляется в разные страны и города мира. Один должен прожить субботу и воскресенье на 100 $, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте. Чтобы решить, кто проведет выходные по-королевски, ведущие перед каждой поездкой бросают монетку, загадав «орла» или «решку».

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Апр 2 2017 в 2:00 PDT

Неделю назад стартовал новый сезон передачи, и редакция LADY.TUT.BY решила распросить опытную путешественницу о лучших местах для отдыха, безвизовом режиме для украинцев и секретах съемок популярного шоу.

— Регина, в июне для Украины вступил в силу безвизовый режим с ЕС. Будут ли украинцы теперь больше путешествовать?

— Думаю, что безвизовый режим — это огромный шаг для страны. Что касается лично меня, то ничего не изменилось. Я достаточно много путешествую, за время съемок в программе «Орел и решка» сменила уже несколько паспортов. Количество виз стремительно приближается к цифре 100. Но для меня и раньше получение визы не составляло большого труда. Безусловно, это всегда длительный процесс, который отнимает много времени: сбор и подготовка документов, выписка из банка, оформление страховки, запись в визовый центр и очередь. Но мне кажется, когда знаешь, что сейчас тебе поставят заветную визу и двери в путешествие будут открыты, вытерпеть можно что угодно. Безвизовый режим упростил эту процедуру. Если судить по моим друзьям и родственникам, то я вижу, что с введением безвизового режима они чувствуют себя комфортней. Знаете, границы всегда сковывают, а сейчас люди чувствуют себя более спокойно и свободно. Это внутреннее ощущение. В нашей программе мы рассказываем, что путешествовать не так уж и сложно, показываем, как и в какой стране можно провести время, когда ограничен бюджет. Есть замечательная фраза: «Мир — это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу». Очень надеюсь, что теперь украинцы будут «читать» намного больше.

— Можно сказать, что сейчас происходит настоящий бум путешествий. Молодое поколение ездит зарубеж чаще своих родителей. А когда вы впервые выехали за границу?

— Думаю, что поколение миллениалов более открытое, более интересующееся, жаждущее новых эмоций и впечатлений. Это люди, которые умеют зарабатывать деньги, знают, как и где найти дешевые перелеты, свободно пользуются каучсерфингом и умеют наслаждаться жизнью. Раньше наша страна была закрытой, родители боялись куда-то выезжать. Возможно, это связано еще и с языковым барьером, ведь людям, которые не знают даже самых простых фраз на английском языке, сложно общаться за границей. В основном они выезжают в те страны, где и персонал, и посетители гостиницы говорят на русском языке, например, в Турцию, Египет, Таиланд, на Гоа. Когда во время съемок «кругосветки» моя мама летела ко мне в Таиланд, то растерялась и потерялась в аэропорту. А у тайцев очень специфическое произношение английский слов, их сложно понять. Мы тогда чудом нашли маму. Зато сейчас она по скайпу занимается с преподавателем английского, и я уверена, что она не потеряется, куда бы ни прилетела. Всегда говорю: «Учите иностранные языки, будь вам хоть 15, хоть 60 лет»!

Возвращаясь к вопросу, одной из первых стран, которую я посетила, стала Польша. Мы вместе с театральной студией, в которой я занималась, поехали на первые заграничные гастроли. Это был фестиваль, на котором мы взяли призовое место, о нас даже написали в польской газете. Поэтому с уверенностью скажу, что первые впечатления от Польши остались самые приятные. Потом были Чехия, Турция, Египет. Тогда же поняла, как я люблю путешествовать! Мне иногда кажется, что в одной из своих предыдущих жизней я была вечным странником, поэтому и сейчас меня так тянет путешествовать.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Июл 24 2017 в 3:12 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Авг 30 2017 в 6:58 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Июн 15 2017 в 10:34 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Фев 21 2017 в 10:26 PST

— Вы считали количество стран, в которых были?

— Не так давно я отмечала юбилей: количество стран, в которых я побывала, достигло сотни. Это же больше половины мира! Но я понимаю, что еще так много мест, в которых я не была, например, Ирак, Пакистан, Чад, Грузия. Возможно, мне удастся там побывать в перерывах между съемками программы. Они обычно занимают 21−25 дней в месяц. За это время мы успеваем отснять 4−5 программ, по 3−4 дня в каждой стране или городе, после чего примерно на неделю возвращаемся домой. У нас может быть семь выходных, но иногда на них выпадают дни перелетов. Дома я пытаюсь найти время для записи нового трека, съемок в других передачах и фотосессиях, интервью и, если получается, стараюсь увидеться наконец с родственниками.

— Вы ведете передачу четыре года. Помните свое первое впечатление от выездных съемок?

— Внутренне я была готова к съемкам такого формата — реалити-шоу. Много лет назад я участвовала в проекте «Фабрика звезд», который тоже своего рода реалити, ведь участники жили в доме под прицелом видеокамер, но при этом нам надо было естественно и легко себя вести, быть собой. То же и здесь, но при этом тебе необходимо повторять некоторые дубли, некоторые эмоции и действия, ведь у нас всего один оператор, а не двадцать пять камер. Я часто рассказываю, что на кастинг в проект «Орел и решка» пришла в дурацкой шапке и с пакетом из супермаркета. Наверное, продюсеров зацепила моя жизнерадостность, непосредственность, веселость. Именно такой, какой я была на кастинге, вы видите меня на экране. За это время ничего не изменилось, разве что одежда стала другой. Проходит кастинг так же нелегко, как и любое прослушивание или собеседование на работу. Всегда волнуешься, переживаешь, но важно не пытаться казаться лучше, чем ты есть на самом деле. В коллектив «Орел и решка» я сразу вписалась, да у нас особо и времени нет притираться друг к другу. До сих пор помню свои первые впечатления. Мне очень повезло, моими первыми странами в проекте были Эфиопия, Танзания, Мальдивы и Сейшельские острова. Это был такой контраст: Мальдивы и Сейшелы — настоящий рай на Земле, Танзания и Эфиопия — экзотика. Тогда я поняла, что гораздо больше удовольствия получаю от путешествия с рюкзаком и сотней долларов. Я как бы внедряюсь в страну, в ее культуру и обычаи, участвую во всем, что происходит на улицах.

— Не надоела такая работа? Наверное, тяжело постоянно ездить, менять обстановку…

— От любой работы, какой бы замечательной она ни была, рано или поздно устаешь, поэтому и мне нужен отдых. Многие считают, что работа в «Орел и решка» — это работы мечты. Отчасти так и есть, но никто не видит, что нам приходится преодолеть за кадром, чтобы снять 3-х минутный сюжет. Это и многочасовые переезды и перелеты, и преодоление горных перевалов пешком, а сколько раз мы застревали в болотах Вьетнама, мерзли ночью в пустынях, убегали от грабителей в африканских странах. Когда возвращаюсь домой после съемок, стараюсь провести время с семьей, заняться музыкой, отправиться на гастроли. Музыка — моя отдушина. Она помогает восстановить силы.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Июн 29 2017 в 7:21 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Дек 20 2016 в 8:40 PST

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Июл 25 2016 в 5:23 PDT

— Понятно, что для съемок за границей нужно знать английский. А есть в путешествиях ситуации, когда английский вообще не работает?

— Да, например, в странах Латинской Америки, Японии и Китае. Я заметила, что в Южной Америке люди не любят английский язык и, более того, не считают нужным учить. Отправляясь в кругосветное путешествие, я специально учила испанский язык, чтобы избежать недопонимания с жителями этих стран и как-то с ними объясниться. Мои базовые знания испанского нам очень помогли. В противном случае мы легко бы потерялись и заблудились где-нибудь в Эквадоре или в Чили.

В Японии и Китае подростки знают английский, учат его в школе, но со взрослыми людьми объясниться очень сложно. Кроме того, ни в Японии, ни в Китае не существует ни одной надписи на английском языке. Невозможно купить проездной на метро, если кто-нибудь со знанием японского не поможет. В Гуанчжоу была очень забавная ситуация: я ехала в такси и никак не могла объяснить водителю, где мне надо выйти. Открыла переводчик и постаралась повторить «мне нужно вот сюда» на китайском языке. Сперва мне показалось, что водитель все понял, даже переспросил. Но он продолжал ездить кругами. Только когда я включила навигатор на телефоне и показала, куда мне нужно добраться, мы смогли доехать до пункта назначения. Поэтому я советую: прежде чем отправиться в любую страну, выучите хотя бы элементарные слова и предложения на языке этой страны. Например, «Как пройти в…», «Я хочу этот салат» и «Отвезите меня домой» (смеется). Мне это очень помогало.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Авг 11 2017 в 2:02 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Авг 11 2017 в 1:02 PDT

— Расскажите про соведущих. Бывают ли конфликтные ситуации во время съемок?

— Со всеми ведущими комфортно работать. Однако с Лесей Никитюк я больше всего сдружилась. Мы вместе прошли 5 месяцев кругосветного путешествия, пережили столько, что сложно представить. Это и экстремальные съемки в африканских странах, и бессонные ночи в разных аэропортах мира. Трудностей было много, и очень приятно, что мы есть друг у друга, потому что есть поддержка. Конфликты, конечно, бывали. Мы могли повздорить из-за стартовой и финальной подводки в программе, потому что каждая хотела стоять с левой стороны от камеры: у каждой из нас левая сторона рабочая. Но слева всегда становилась Леся, потому что она больше. (смеется)

— Сколько человек вылетает на съемку?

— Съемочная группа состоит из двух ведущих, двух операторов, двух режиссеров и одного продюсера по съемкам. Иногда с нами летит сценарист проекта. Никаких визажистов, стилистов, личных поваров и парикмахеров нет. Операторы и режиссеры, как и ведущие, подкидывают монетку и определяют, кто снимает с «богатой» группой, а кто с «бедной». У нас нет разделения, мол, если ты ведущий, то ешь одно, а съемочная группа — другое. Мы всегда вместе. Иногда, правда, я заставляю режиссера попробовать сначала кактусовый суп или яйцо с утиным зародышем, а только потом ем это сама.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Июл 20 2016 в 8:33 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Авг 3 2017 в 6:34 PDT

— Насколько вы следуете заранее подготовленному сценарию, а сколько импровизируете?

— Нужно начать с того, как происходит выбор той или иной страны, куда отправляется наша съемочная группа. Большая команда креативных людей садится за круглый стол и исследует страны мира сего. Ресерчеры ищут информацию о самых знаменательных событиях в новых городах и странах. Привлекают именно те уголки земного шара, в которых мы еще не были. Чаще всего мы приезжаем на локацию и путем коллективного обсуждения стараемся раскрыть ее максимально интересно. Сценаристы прописывают то, что нужно рассказать о стране или городе. Остальное строится на наших личных впечатлениях. И то, как подать информацию зависит от ведущих. Поэтому перед каждой поездкой я стараюсь изучать исторические факты, культуру и традиции страны, в которую мы отправляемся

— В одном из интервью, вы рассказывали, что во время съемок вам на ногу наступил слон. Такие опасные случаи часто происходят?

— Я постоянно рискую здоровьем и жизнью во время съемок! Поэтому называю себя настоящим адреналиновым маньяком. Мне хочется все попробовать, испытать и почувствовать. Я сознательно иду на риск, ведь если я этого не сделаю, то зритель не увидит и ему не захочется приехать и испытать то же самое. Бывают, конечно, случаи, когда становится действительно страшно. Как, например, в Индонезии на острове Суматра, мы отправились на вулкан, который начал извергаться. Местные жители предостерегали, говорили, что туда идти опасно, и мы вовремя оттуда ушли, так как не успевали на следующую локацию. В Сан-Педро-Де-Сула, в одном из самых опасных городов мира, за несколько минут до нашего приезда на улице убили человека. В африканских странах было очень страшно, когда прямо на рынке ко мне подошли три здоровых африканца и начали меня толкать. В Йоханнесбурге нас пытались ограбить среди бела дня. Знаете, по сравнению со всем, что мы пережили за эти четыре года, наступивший на ногу слон кажется таким пустяком.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Мар 5 2017 в 1:58 PST

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Май 8 2017 в 2:01 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Май 6 2017 в 12:30 PDT

— Отдыхаете ли вы в Украине? Куда можно поехать тем, кто ностальгирует по Крыму?

— Всем советую ездить отдыхать в Одессу! Здесь особый язык, народ, свои обычаи и свой юмор, по которому коренного одессита можно узнать в любой стране. Но отдыхать предпочитаю заграницей. В прошлом году я просто влюбилась в Бали, потому что тут могу отдохнуть душой и телом. К тому же Бали отличное место для занятия серфингом. Но если бы в Черном море были бы такие же волны, как в Индийском океане, я с удовольствием проводила бы больше времени дома с родными в Одессе.

— Что бы вы посоветовали, как одесситка, обязательно посмотреть и сделать белорусам в этом городе?

— Жители стараются сохранить присущий городу колорит: если вы хотите ощутить себя в центре мировой торговли и побеседовать о жизни — вам прямая дорога на «Привоз», поторговаться за несколько гривен — на «Седьмой километр», хотите потусоваться и потанцевать до утра — отправляйтесь на «Аркадию», главный пляж Одессы, а чтобы узнать всю подноготную политики — прокатитесь на общественном транспорте. Раз в месяц в самых знаковых местах Одессы, таких как Морской вокзал, Одесская киностудия, проходит цимес — это своего рода фестиваль еды, но по-одесски. Каждый приносит то, что приготовил, и угощает остальных, музыканты играют, все поют, танцуют и веселятся. На цимес нужно попасть, потому что он отражает настоящий одесский менталитет. Обязательно стоит попробовать блюда одесской кухни — ну где еще вы найдете тефтели с тюлькой? Рядом с Потемкинской лестницей есть дворик, стилизованный под бар-кинотеатр. Он называется Sunday Cinema. Каждый день здесь показывают тематическое кино, угощают одесской наливкой и снеками. Вход бесплатный, но при желании можно оставить какие-то символические деньги. Но если вы по-настоящему хотите узнать город, то отправляйтесь гулять пешком, загляните в каждый дворик, послушайте разговоры и вы влюбитесь в этот город!

— Вы приезжали в Беларусь? Какие места удалось посмотреть?

— В Беларуси я была два раза и оба раза в Минске. Минск произвел приятное впечатление, он очень светлый, зеленый, с чистыми улицами и широкими проспектами, пусть даже я не увидела зданий с пафосной величественной архитектурой, как, например, в Праге, но здесь люди добрые, еда вкусная. Я, как и многие, люблю вкусно поесть, но познакомиться со всеми блюдами национальной кухни не всегда получается. Мне понравилось несколько ресторанчиков на набережной, в которых очень вкусно готовили, конечно же, драники. Я знаю, что это самое популярное белорусское блюдо, поэтому грех был его не попробовать, находясь в Минске. Скажу честно, что даже в Украине не ела драников вкуснее! Остальные блюда национальной кухни я все-таки оставила на следующий раз, когда я приеду в Беларусь со своим сольным концертом. Ведь один день провести в городе слишком мало, чтобы увидеть его, прочувствовать, как живут здесь люди. Очень впечатлили, конечно, «Ворота города», эти огромные здания с большими часами, совершенно необычное здание Национальной библиотеки, Театр Оперы и Балета, парк-музей валунов. Надеюсь, что в следующий раз я увижу и знаменитый комплекс «Минск-Арена», схожу на хоккей и отправлюсь на смотровую площадку, с которой видно весь город.