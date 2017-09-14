Свинговые танцы и семинары по самообороне. Активные выходные 16-17 сентября

На прошлых выходных минчане могли выбирать активности из обширной праздничной программы в честь 950-летия города. 16 и 17 сентября выбор гораздо беднее, но редакция GO.TUT.BY собрала для читателей все, что смогла.
Что это: вечер линди-хопа и блюза — свинговых танцев, названных так из-за «эпохи свинга» (1920 -1940-е), периода, в который они развились. Можно будет посмотреть, как танцуют другие, и освоить несколько движений во время мастер-класса.
Когда: 16 сентября, с 19.00 до 22.00.
Где: арт-терраса с обратной стороны концертного зала «Верхний город».
Что это: интенсивный 8-часовой семинар для мужчин, организованный клубом Krav Maga Belarus. Участники изучат средства самообороны, узнают, как вести себя в первые секунды нападения, получат навыки боя в темноте.
Когда: 16 сентября, с 12.00 до 21.00.
Где: ФОК «Ампласт» (улица Седых, 66).
Сколько стоит: 50 рублей. Необходимо предварительно зарегистрироваться здесь.
Что это: еще один семинар, организованный клубом Krav Maga Belarus. Женщины познакомятся с разными ударными техниками, научатся освобождаться от захватов, применять подручные средства для боя и отбиваться лежа.
В конце семинара будет проведен стресс-тренинг. Его цель — смоделировать психологическое состояние в ситуации нападения или попытки изнасилования и таким образом выработать стрессоустойчивость.
Когда: 17 сентября, с 10.30 до 13.30−14.00.
Где: ФОК «Ампласт» (улица Седых, 66).
Сколько стоит: бесплатно, но надо предварительно зарегистрироваться здесь.
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