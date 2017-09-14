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Свинговые танцы и семинары по самообороне. Активные выходные 16-17 сентября

15.09.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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На прошлых выходных минчане могли выбирать активности из обширной праздничной программы в честь 950-летия города. 16 и 17 сентября выбор гораздо беднее, но редакция GO.TUT.BY собрала для читателей все, что смогла.

Мастер-класс по свинговым танцам


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта lindy-hop.by

Что это: вечер линди-хопа и блюза — свинговых танцев, названных так из-за «эпохи свинга» (1920 -1940-е), периода, в который они развились. Можно будет посмотреть, как танцуют другие, и освоить несколько движений во время мастер-класса.

Когда: 16 сентября, с 19.00 до 22.00.

Где: арт-терраса с обратной стороны концертного зала «Верхний город».

Сколько стоит: бесплатно.

Семинар по самообороне для мужчин


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта krav-maga37.ru

Что это: интенсивный 8-часовой семинар для мужчин, организованный клубом Krav Maga Belarus​. Участники изучат средства самообороны, узнают, как вести себя в первые секунды нападения, получат навыки боя в темноте.

Когда: 16 сентября, с 12.00 до 21.00.

Где: ФОК «Ампласт» (улица Седых, 66).

Сколько стоит: 50 рублей. Необходимо предварительно зарегистрироваться здесь.

Семинар по самообороне для женщин


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта moniteur.ru

Что это: еще один семинар, организованный клубом Krav Maga Belarus​. Женщины познакомятся с разными ударными техниками, научатся освобождаться от захватов, применять подручные средства для боя и отбиваться лежа. ​

В конце семинара будет проведен стресс-тренинг. Его цель — смоделировать психологическое состояние в ситуации нападения или попытки изнасилования и таким образом выработать стрессоустойчивость.

Когда: 17 сентября, с 10.30 до 13.30−14.00.

Где: ФОК «Ампласт» (улица Седых, 66).

Сколько стоит: бесплатно, но надо предварительно зарегистрироваться здесь.

Матчевые гонки на яхтах


Снимок носит иллюстративный характер. Кадр TUT.BY

Что это: матч-рейсы на монотипах Beneteau Platu 25, организованные Международным яхтенным центром (IYC). Принять участие в гонках смогут все желающие.

Когда: 16 и 17 сентября, с 14.00 до 17.00 (может быть дольше в зависимости от количества команд).

Где: Минское Море, БФПС, район деревни Заречье-1.

Сколько стоит: участие — 75 рублей.

Пешеходные экскурсии «Вандроўкі ў мінулае»


Фото с сайта nn.by

Что это: благотворительный проект, посвященный пешим прогулкам по Минску. В эти выходные пройдут экскурсии по старым кладбищам, католическим святыням столицы, Осмоловке и парку-музею валунов в Уручье.

Когда: 16 и 17 сентября. В эти выходные экскурсии стартуют три раза в день: в 11.00, 14.00 и 17.00.

Где: экскурсии начинаются в разных местах. Где именно, можно посмотреть здесь.

Сколько стоит: бесплатно.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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GO.TUT.BY собрал события, связанные с ЗОЖ и спортом, которые могут заинтересовать минчан 16 и 17 сентября.

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