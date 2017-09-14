Гомельчане Никита Фролов и Вероника Трофимова придумали «Бравую майстэрню» в 2014 году: за разговором на кухне поняли, что могут делать из дерева душевные вещи, аналогов которым они в Беларуси не находили. Полки в виде покрытых снегом горных пиков и разделочные доски, столы и подносы на заказ. FINANCE.TUT.BY вместе с Беларусбанком поговорил с ребятами, которые

не любят копировать даже собственные изделия: ручной труд для них — это вдохновение.

«Помню, как впервые выточил деревянный кораблик»

Никита Фролов закончил гомельский лицей речного флота по специальности «плотник, столяр судовой, станочник деревообрабатывающих станков».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— С деревом работали еще мой отец, мой дедушка, — вспоминает Никита. — Когда я был маленьким, папа закрывал от меня мастерскую. Знаете, как детям говорят: «Не ходи, укусит»? Но я все равно залазил туда, таскал стамески, молоточки и киянки. Помню, как впервые выточил деревянный кораблик. Так что когда пришло время выбирать профессию после школы, я выбрал плотничество — с мыслью: «Отец так семью прокормил, и я смогу».

После лицея были вахты на стройке, затем армия. Когда Никита устроился в «Гомельпромстрой», работа казалась интересной. Но условия становились хуже, а зарплата — меньше.

— Я подумал, что еще молод и не все повидал, чтобы зачахнуть на стройке. Пустился в свободное плаванье. Одно время работал с отцом: года два делали бани и беседки. Бывало, что сидели и совсем без денег, а бывало, что дела шли хорошо: можно было позволить себе съездить на море.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Никита успел поработать и фотографом, и промышленным альпинистом. За деньги заплетал дреды. А потом встретил Веронику — и они придумали «Бравую майстэрню».

«Даже двух одинаковых полок у нас не было»

— Я рассуждал о чем-то более промышленном, а Вероника предложила: пусть это будут небольшие, ремесленные изделия, — вспоминает Никита. — Без нее проекта бы не было.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Под рабочее помещение обустроили ту самую пристройку к частному дому, которая была мастерской для отца Никиты. Часть инструментов тоже досталась «по наследству», остальное — деревообрабатывающий станок, шлифмашины и т.д. — докупали в процессе.

Разделили обязанности. Никита занялся непосредственно изготовлением деревянных изделий, на плечах Вероники — продвижение проекта, фотография готовых вещей.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Первое, что попробовали сделать — полку в виде домика, как подарок знакомой. А первым коммерческим заказом стал фотофон. Несколько досок, состаренных и сбитых вместе, у ребят купили за 30 рублей. Но сейчас, говорят, пик популярности фотофонов (а в день их можно было сделать до 7 штук) прошел. Зато берут разделочные доски: цена — от 10 рублей. Полки стоят от 40 рублей, коробки — от 20 рублей. Посылки «Майстэрня» рассылает и за пределы Беларуси, но половина заказчиков — это гомельчане. Случаются и более крупные заказы: например, оформление в одном из магазинов Гомеля.

Сложность и преимущество работы «Бравой майстэрні» — в том, что стандартных вещей тут не делают: скучно. Никита приводит в пример полки-«горы».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Даже двух одинаковых полок у нас не было: каждая отличается если не цветом, то размером. Да и вообще, заказчикам стараемся не отказывать в любых пожеланиях: хотят, например, комбинацию дерева с металлом — почему бы и нет? Для мастеров это всегда новый опыт.

Если работаешь с изделиями на заказ, важно понять, чего хочет клиент. Мало кто высылает фотографии изделий для примера, чаще ограничиваются скупым «хочу, например, шкатулку».

— Цвет, размер — это мы все понемногу «вытягиваем» из человека. Тьфу-тьфу, но обычно заказчики говорят, что результат превзошел их ожидания.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А вот экспериментов с материалами ребята стараются избегать: это — в нерабочее время.

— С качеством изделия мы «обожглись» только один раз: выбрали для подноса древесину с высокой влажностью, так что вещь расклеилась. Переделали. До сих пор стыдно.

За деревом для шкатулок, ящиков и полок команда «Майстэрні» ездит на лесопилку в 10 км от дома. Чаще всего берут дуб, чуть реже — сосну, ольху или березу. И Никита, и Вероника — вегетарианцы, выступают за осознанное потребление:

— Мы ничего не навязываем клиентам, но все-таки предпочитаем работать с деревом, а не с фанерой, — кивает Никита.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Мечты о том, что у нас будет свой магазин — вместе с цветочным»

Парень вспоминает, что старт у мастерской был «резкий»: рабочий день мог продолжаться около 20 часов в сутки.

— Например, ложились в пять утра, просыпались в восемь — и снова за работу. А в прошлый Новый год, например, салаты мы нарезали без двадцати двенадцать: допоздна развозили заказы. Очень не хотелось подвести заказчиков, которые рассчитывали на нас, ведь речь шла о подарках.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сейчас того энтузиазма уже нет: ребята говорят, что столько времени им не позволяют уделять проекту личные обстоятельства. Летом в работе был перерыв, а до того в месяц могли сделать и продать около 20 изделий. В «Бравай майстэрне» работников по-прежнему только двое, не считая собаки Веды: говорят, не нашли в Гомеле таких же идейных, чтобы расширить команду.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Да и сотрудник — это ответственность: а сможет ли он сделать все правильно, не отрежет ли себе палец? Мне проще самому работать сутками, — рассуждает Никита.

Если в 2014 году Никита и Вероника считали, что у них практически нет конкурентов, то сейчас ситуация изменилась.

— Многие делают те изделия, о которых мы задумались три года назад, — соглашается Никита. — Но это не проблема: мы не то чтобы прямо нацелены на коммерцию. Мне нравится работать в мастерской, так что в каком-то смысле наш проект — для души.

При этом в способности «Бравой майстэрні» прокормить Никита не сомневается. Тем более что с ее помощью всегда можно заработать больше, чем работая «на дядю».

— Я, например, смотрю на свою маму: она геодезист с 20-летним опытом за плечами, ходит на стройку, ездит по командировкам — а получает мало. Молодому человеку в Гомеле предлагают зарплату в 300 рублей. Согласитесь, это же смех. Если взяться за мастерскую и потеть-потеть, как на работе, пять дней в неделю, от рублей 600 можно заработать смело.

Вероника и Никита надеются, что «Бравая майстэрня» сможет превратиться в полноценное дело — «особенно если будет цель, которую видишь где-то далеко».

— Вероника всегда мечтала о том, что у нас будет свой магазин — вместе с цветочным. Кто знает, может, когда-нибудь эта фантазия воплотится в реальность?



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

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