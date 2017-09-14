Если вы читаете этот заголовок сидя, встаньте и пройдитесь. И вот почему

Специалисты из Медицинского центра Колумбийского университета (США) выяснили, как можно снизить вред сидячего обраа жизни. Результаты их исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, пишет сайт «Здоровье Mail.ru».

Фото: pixabay.com

В исследовании принимали участие почти восемь тысяч человек старше 45 лет. Ученые собрали данные об их двигательной активности в дневное время в течение недели. Оказалось, что в среднем эти люди проводят сидя более 12 часов в день. Затем исследователи примерно четыре года накапливали информацию о состоянии здоровья участников. За этот период 340 из них скончались.

Сопоставление данных об образе жизни участников и состоянии их здоровья показало, что риск умереть, не дожив до старости, определяется не только общим количеством времени, которое человек в своей жизни проводит сидя, но и тем, как именно проходит это время. Так, максимальные шансы на раннюю смерть оказались у тех участников, которые не только сидели более 13 часов в день, но и делали это практически не вставая, проводя без движения целые часы. У таких людей риск преждевременной смерти был примерно вдвое выше, чем у тех, кто не только в целом меньше сидел, но и разбивал это время на короткие отрезки.

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