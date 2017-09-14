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Если вы читаете этот заголовок сидя, встаньте и пройдитесь. И вот почему

15.09.2017 09:10 — Разное | Tut.by  
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Специалисты из Медицинского центра Колумбийского университета (США) выяснили, как можно снизить вред сидячего обраа жизни. Результаты их исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, пишет сайт «Здоровье Mail.ru».


Фото: pixabay.com

В исследовании принимали участие почти восемь тысяч человек старше 45 лет. Ученые собрали данные об их двигательной активности в дневное время в течение недели. Оказалось, что в среднем эти люди проводят сидя более 12 часов в день. Затем исследователи примерно четыре года накапливали информацию о состоянии здоровья участников. За этот период 340 из них скончались.

Сопоставление данных об образе жизни участников и состоянии их здоровья показало, что риск умереть, не дожив до старости, определяется не только общим количеством времени, которое человек в своей жизни проводит сидя, но и тем, как именно проходит это время. Так, максимальные шансы на раннюю смерть оказались у тех участников, которые не только сидели более 13 часов в день, но и делали это практически не вставая, проводя без движения целые часы. У таких людей риск преждевременной смерти был примерно вдвое выше, чем у тех, кто не только в целом меньше сидел, но и разбивал это время на короткие отрезки.

Анализ продемонстрировал, что с точки зрения защиты от негативных последствий сидячего образа жизни необходимо вставать со стула по меньшей мере каждые полчаса, а лучше еще чаще, и разминаться. «Если ваша работа заставляет вас подолгу сидеть, делайте перерывы каждые полчаса. Хотя мы пока не знаем оптимальную продолжительность таких физически активных перерывов, уже понятно, что они могут снизить риск преждевременной смерти», — советует ведущий автор исследования Кейт Диас.

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Специалисты из Медицинского центра Колумбийского университета (США) выяснили, как можно снизить вред сидячего обраа жизни.

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