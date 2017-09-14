В Радуни для паломников на могилу раввина Хафеца Хаима построят гостинично-туристический комплекс

В августе облисполком и инвестор из Израиля, интересы которого представляет в Минске ООО «Ор Меир», заключили инвестдоговор о строительстве в Радуни гостинично-туристического комплекса. Недалеко от кладбища, где находится могила Хафеца Хаима, отведен земельный участок площадью три гектара. Есть проект создания комплекса , который предусматривает строительство синагоги, гостиничного блока из нескольких гостевых домиков, ресторана, сувенирных магазинчиков, ритуальной бани-микве и других объектов, сообщает газета «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В бывшем Доме культуры, который сегодня арендует ООО «Ор Меир», планируется создание музея Хафеца Хаима. В нем когда-то размещалась иешива — иудейский институт для изучения Талмуда. Из стен этого учебного заведения вышли 12 главных раввинов стран мира того времени, одновременно здесь обучались 200 учеников. Она вошла в историю под названием «Йешивас Хафец Хаима» и просуществовала чуть более 60 лет.

Окончание строительства гостинично-туристического комплекса -2020-й год.

В сентябре в Радунь приезжают евреи со всего мира , чтобы поклониться могиле выдающегося раввина в день его смерти. В последние годы число паломников увеличивается. У прилетающих сюда из США дорога занимает гораздо больше времени, чем само пребывание в Радуни, а посмотреть хотелось бы многое. Вскоре им будут предоставлены все условия для проживания, питания, посещения других памятных мест района.

Как подчеркнул заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, реализация этого инвестиционного проекта повысит туристическую привлекательность района, обеспечит создание новых рабочих мест.





На месте старого еврейского захоронения сохранилось очень мало надгробных камней — во время войны немцы практически уничтожили это кладбище. Могилу почитаемого в еврейском мире просветителя Хафеца Хаима нашли по свидетельствам очевидцев недавно. Обновили и реставрировали. Здесь же похоронены около двух тысяч местных евреев, которые были расстреляны фашистами в 1942 году.

— Это первый такой проект в Беларуси и мы хотим восстановить атмосферу той эпохи, когда Радунь была центром культурной жизни всех евреев мира. Сюда еще при жизни Хафеца Хаима стали приезжать люди, чтобы послушать его уроки и лекции, — рассказал директор ООО «Ор Меир» Борис Березовский.

По его словам, бывшему Дому культуры вернут прежний вид иешивы, а паломникам будет предоставлена возможность помолиться, послушать проповеди раввинов. В созданном музее Хафеца Хаима также будет развернута экспозиция, посвященная евреям — жертвам геноцида.

Раби Исраэль Меир Акоэн (Пупко) (1838−1933) — так по-настоящему звали философа, родился в Дятлово. В 18 лет переехал в Радунь. В возрасте 24 лет он опубликовал свою первую книгу «Хафец Хаим», что по-русски означает «Жаждущий жизни». Этот труд прославил автора, которого с тех пор чаще называли Хафецем Хаимом, нежели его собственным именем. Он много учился и читал. Жил скромно, работая в лавке жены. Получив звание раввина, он отказывался от жалования. Открыл Радунскую иешиву, которая прославилась во всей Восточной Европе. После революции он перевез школу в Черниговскую область. Затем вернулся в Радунь, где продолжал свою просветительскую деятельность. В 1924 году предложил создать Ваад иешивот (комитет по делам иешив), который существует и сейчас. Умер в 1933 году. Похоронен в Радуни. После себя раввин оставил большое культурное наследие: его первая книга о запрете злословия очень почитается среди евреев и является второй по популярности после Торы.