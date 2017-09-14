Куда пойти в выходные в Минске: 11 событий, которые спасут от осенней хандры

По улицам Минска все еще гуляет теплый воздух и выглядывает солнце. Организаторы мероприятий по-прежнему проводят городские гуляния, которые не только радуют глаз, но и берегут семейный бюджет. AFISHA.TUT.BY подготовила традиционный гид выходного дня на любой вкус и кошелек.





Когда: 15−17 сентября Где: Дримлэнд, ул. Орловская, 80 Сколько: от 12 рублей Купить билет

«МИФФ-2017» — это единственный в этом году шанс увидеть полноценное огненно-пиротехническое шоу в его максимально раскрытом виде: будут профессиональные декорации, костюмы и реквизит, артисты с мировыми именами. Хедлайнером фестиваля станет московская команда «The best show», артисты порадуют белорусского зрителя бродвейским мюзиклом «Гетсби».



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 16 сентября с 11.00 Где: Дворец спорта , пр-т Победителей, 4 и вечеринка в Фалкон Клуб , пр-т Победителей, 20 Сколько: вход свободный

Выходные станут по-настоящему жаркими днями наступающей осени: рокот тысяч мотоциклов с горячими моторами, дым пылающих колес дрифтующих суперкаров, пульс в напряженных до предела мышцах сотен спортсменов поднимут градус этих сентябрьских дней до предела.

Традиционное H.O.G. Rally Minsk собирает в столице Беларуси всех, для кого мотоцикл не просто средство передвижения, но настоящий стиль жизни. На площади Дворца Спорта пройдет рок концерт, показательные выступления спортсменов на мотоциклах, развлекательная программа для детей, появится фудкорт.





Когда: 16 сентября, 12.00 Где: Музей народной архитектуры и быта, д. Озерцо Сколько: в предварительной продаже — взрослые 10 рублей, студенты — 7 рублей, школьники — 5 рублей. При продаже на площадке: взрослые — 15 рублей, студенты — 8 рублей, школьники — 5 рублей. Дошкольники проходят бесплатно. Купить билет

16 сентября в 12:00 под Минском стартует девятый фестиваль «Камяніца», хэдлайнерами которого будут Onuka (Украина), Theodor Bastard (Россия), Shuma (Беларусь). Ранее AFISHA.TUT.BY публиковала полную программу мероприятия.





Когда: 16 сентября, с 12.00 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

Праздники национальных культур продолжаются в Минске по субботам. 16 сентября стартует «День культуры Польши», который начнется в 12.00 на площади Свободы. Музыкальная программа прозвучит в музыкальном переулке, Каретном дворике и на арт-террасе КЗ «Верхний город».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 16 — 17 сентября, с 11.00 Где: Дримлэнд , ул. Орловская, 80 Сколько: от 12 рублей

Зафиксировать новый рекорд книги Гиннеса на самый длинный стол в мире и попробовать традиционные октоберфестовские угощения можно на фестивале «Октоуберфест». Предыдущий рекорд был зафиксирован в Сан-Франциско. Длина стола составила 305 м. Организаторы решили удивить весь мир столом длиной в 310 м. После официальной части мероприятия все желающие смогут отведать традиционные угощения и отпраздновать новый белорусский рекорд.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 16 сентября, с 14.00 Сколько: бесплатно

Вы еще не забыли про «Пешеходку»? Здесь можно найти много новых друзей и получить кучу позитивных эмоций. В Каретном дворике в эту субботу выступят Оксана Палий & Streetband, The Feedback и Skarlet. А в Музыкальном переулке можно встретить Jason & Cadillac и Tomato Jam.



Фото использовано в качестве иллюстрации. bgam.edu.by

Когда: 16 сентября, начало в 16.00 Где: на ступеньках Национальной библиотеки, пр-т Независимости, 11 Сколько: бесплатно

16 сентября, в субботу, возле Национальной библиотеки Беларуси в рамках республиканской акции «Хоровое вече» выступит хор-великан. Само по себе выступление хорового коллектива, конечно, не редкость. Однако масштабы поражают воображение. Более 2000 участников были собраны из профессиональных, любительских и детских хоровых коллективов со всех уголков Беларуси. Программа подобрана таким образом, чтобы и меломана потешить, и обывателя развеять.





Когда: 16 сентября с 22:00 до 5-ти утра Где: в аквапарке « Лебяжий », пр-т Победителей, 120 Сколько: 30 рублей

А для тех, кто грустит по лету и готов потратиться, хоть и не на отпуск — есть план. С десяти вечера и до пяти утра в аквапарке «Лебяжий» будут расслабленные танцы под музыку, сердцезамирательные водные горки до двух ночи и выступление группы Litesound. Гости вечеринки — американские футболисты «Zubrs». Поиграют еще в бирпонг, попрыгают на батутах и надувных лошадках, запустят вас в зорбах по водной глади.





Когда: 17 сентября, 12.00 Где: Площадь Свободы , в Верхнем городе Сколько: бесплатно

17 сентября в Минске пройдет День еврейской культуры «Осенние праздники». Фестиваль уже во второй раз разместится на открытой городской площадке у Ратуши. Почувствовать национальный колорит гостям помогут многочисленные мастер-классы и выставки, фудкорты с еврейскими традиционными блюдами, музыкальные номера и традиционные еврейские танцы и викторины. А те, кто ищет не только веселья, но и новых знаний, духовности, полезной информации, смогут задать вопросы раввину, историкам, мастерам кулинарии, узнать больше о еврейской общине Беларуси.

Выставка « Сокровища Древнего Египта »





Где: в залах Национального художественного музея Когда: с 9 сентября по 10 декабря Сколько: взрослый — будние дни 18 руб., выходные — 20 руб., детский — 12 рублей

На этой неделе в Минске открылась экспозиция, над которой работала интернациональная команда специалистов-египтологов 10 лет. Среди экспонатов есть подлинники с более чем 2000-летней историей, а также воссозданные копии саркофагов, предметов быта, статуй, украшений и других артефактов, которые познакомят посетителей с тайнами и легендами истории Древнего Египта. В залах Национального художественного музея посетители смогут окунуться в жизнь целой цивилизации.

Идем в кино на « Темная ночь »





Когда: с 14 по 20 сентября. Где: кинотеатр «Ракета» (фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами) Сколько: 5 рублей. Купить билет

Почему смотрим: премьера фильма прошла на фестивале «Сандэнс», где он произвел настоящую сенсацию. Впрочем, и предыдущие фильмы Саттона не оставались без внимания кинофестивалей независимого кино и зрителей, которые такое кино предпочитают. В разных источниках фильм называют то леденящим кровь, то заставляющим задуматься. Сам Саттон в интервью рассказывает, что стрельба в Колорадо стала для него трагедией не только местного масштаба, но и глобальным ударом как по стране, так и по индустрии кино. «Темная ночь» сделана в документальной манере с непрофессиональными актерами, и по тому, каким чудом она оказалась в минском прокате, может считаться самой важной премьерой сезона.

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И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время в городе. Так, самая горячая кинотеатральная неделя сентября уже наступила. В столичный прокат вышли жемчужины вроде возможно лучшего хоррора прошлого года, о котором мы писали выше и тревожного египетского « В последние дни города ». AFISHA.TUT.BY рекомендует не затягивать и купить пачку билетов уже сегодня. Если вы в растерянности изучаете афишу Международного форума театрального искусства «TEART» и не знаете куда пойти — почитайте наш гид .





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