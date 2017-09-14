Rolls-Royce выпустит беспилотные военные корабли

Руководство компании Rolls-Royce обнародовало планы по разработке полностью автономных военно-морских судов. Об этом со ссылкой на сайт производителя пишет ресурс naked-science.ru.





60-метровые 700-тонные корабли смогут работать без экипажа на протяжении ста дней и проплывать за раз 6482 километров (3500 морских миль) на максимальной скорости в 46 километров в час (25 узлов).

Судно Rolls-Royce сможет взять на себя многие миссии. Например, патрулирование и наблюдение, охоту на мины и охрану гавани. Это позволит освободить пилотируемые корабли для участия в более сложных миссиях.

Использование полностью электрической установки позволит снизить количество вспомогательных устройств на корабле. В частности — систем смазки и охлаждения двигателя. Судно будет включать в себя две генераторные установки Rolls-Royce MTU 4000 мощностью 4 МВт, которые будут питать двигатели мощностью 1,5 МВт. Аккумуляторы планируется подпитывать через солнечные батареи.





Поскольку компания Rolls-Royce решила полностью отказаться от экипажа, корабль будет использовать систему «умного» управления с набором из множества датчиков и искусственного интеллекта.

Система будет самостоятельно следить за распределением энергии на корабле, состоянием оборудования, а также поможет дистанционно проводить техобслуживание. Кроме того, судно будет оснащаться небольшой армией беспилотных дронов.

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