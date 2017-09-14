Овечкин объявил о пропуске Олимпиады-2018

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин официально подтвердил, что не поедет на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Его заявление опубликовано в пятницу, 15 сентября, на сайте лиги.



Фото: wch2016.com

«Меня и всех игроков НХЛ поставили в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», — отметил 31-летний Овечкин.

Он считает, что присутствие хоккеистов из НХЛ на Играх «хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады». «Весьма печально, что нас там не будет», — добавил он.

В начале апреля официальные представители НХЛ объявили о недопуске игроков до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на это Овечкин объявил о намерении поехать на Игры-2018 вопреки запрету. С аналогичными заявлениями выступали другие россияне, выступающие в лиге, — Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Овечкин выступает за сборную России с 2004 года. Он провел за национальную команду 96 матчей, в которых набрал 76 очков (43 шайбы и 33 голевые передачи). Форвард стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), еще дважды завоевывал серебряные и трижды — бронзовые медали мирового первенства.