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Овечкин объявил о пропуске Олимпиады-2018

15.09.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин официально подтвердил, что не поедет на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Его заявление опубликовано в пятницу, 15 сентября, на сайте лиги.


Фото: wch2016.com

«Меня и всех игроков НХЛ поставили в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», — отметил 31-летний Овечкин.

Он считает, что присутствие хоккеистов из НХЛ на Играх «хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады». «Весьма печально, что нас там не будет», — добавил он.

В начале апреля официальные представители НХЛ объявили о недопуске игроков до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на это Овечкин объявил о намерении поехать на Игры-2018 вопреки запрету. С аналогичными заявлениями выступали другие россияне, выступающие в лиге, — Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Овечкин выступает за сборную России с 2004 года. Он провел за национальную команду 96 матчей, в которых набрал 76 очков (43 шайбы и 33 голевые передачи). Форвард стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), еще дважды завоевывал серебряные и трижды — бронзовые медали мирового первенства.

 
 
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин официально подтвердил, что не поедет на Олимпийские игры 2018...

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